Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 9 Ekim 2025 Perşembe günü Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Karayolu Taşımacılığı Dernekleri Birliği (BSEC-URTA) 46. Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

TOBB’un onursal üyesi olduğu BSEC-URTA’nın genel kuruluna Türkiye’den ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerden sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda, bölgesel karayolu taşımacılığında iş birliği fırsatları, ticaretin kolaylaştırılması ve lojistik ağlarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Genel Kurul öncesinde Tamer Kıran ve TOBB heyeti, BSEC-URTA Başkanı Eduart Kasa ve Birlik üyeleriyle bir araya geldi. Heyet, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Meclis Başkanı Mehmet Ali Öbekli, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılandı.

Toplantı kapsamında yapılan görüşmelerde, Türkiye’nin bölgesel lojistik ağlardaki stratejik rolü, yeşil taşımacılık vizyonu ve sürdürülebilir ulaştırma politikaları değerlendirildi. Katılımcılar, taşımacılık sektöründe dijitalleşme, gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve uluslararası standartların uyumlaştırılması konularında fikir alışverişinde bulundu.

Vira Haber