Tamer Kıran, İstanbul’un Kurtuluşunun 102. Yılını Kutladı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
A+A-
Tamer Kıran mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Medeniyetleri ve kıtaları birleştiren, atalarımızdan miras eşsiz şehir İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle yâd ediyorum.”
Vira Haber
Bu haber toplam 28 defa okunmuştur
Etiketler : Tamer Kıran, İstanbul'un Kurtuluşu
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.