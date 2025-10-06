Tamer Kıran, İstanbul’un Kurtuluşunun 102. Yılını Kutladı

Tamer Kıran mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Medeniyetleri ve kıtaları birleştiren, atalarımızdan miras eşsiz şehir İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle yâd ediyorum.”

Vira Haber