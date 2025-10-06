İstanbul Maritime Forum, Denizcilik Sektörünü Tuzla’da Buluşturacak

IGGS Group tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan İstanbul Maritime Forum, 7-8 Ekim tarihlerinde İstanbul Tuzla’daki Radisson Blu Hotel & Spa’da gerçekleştirilecek.

Etkinlik, düşünce liderliği, inovasyon ve ağ oluşturma temalarıyla yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Türkiye’nin en önemli denizcilik bölgelerinden birinde yapılacak olan forum, denizcilik sektörünün geleceğine yön verecek tartışmalara sahne olacak.

Sadece davetlilerin katılımına açık olarak düzenlenecek forumda, gemi sahipleri, filo yöneticileri, liman ve tersane yöneticileri, düzenleyici kurum temsilcileri, sınıflandırma kuruluşları ile teknoloji ve hizmet sağlayıcıları yer alacak. Etkinlik, klasik fuar anlayışının ötesinde; uzman moderatörlerin yöneteceği panel oturumları, konuya özel sergi alanı ve önceden planlanmış iş görüşmeleriyle öne çıkıyor.

Organizatörler, forumda 60’tan fazla konuşmacının yer alacağını, 450’den fazla katılımcı ve 40 sergi katılımcısının beklendiğini belirtiyor.

Program kapsamında, 10 panel oturumunda sektörün önde gelen isimleri denizcilik dünyasının gündemindeki temel konuları tartışacak.

Öne çıkan başlıklar arasında “Yeşil Ufuklar: Denizcilikte Karbonsuzlaşma Üzerine Stratejik Perspektifler”, “Küresel Dünyada Türk Deniz Ticareti: Strateji ve Rekabet Gücü”, “Denizcilikte Dijitalleşme: Verimlilik ve Büyümenin Önünü Açmak”, “Made in Turkey: Türk Gemi İnşasının Küresel Rolünü Güçlendirmek” ve “Denizcilikte Yapay Zeka: Sektör Genelinde İnovasyonu Teşvik Etmek” gibi oturumlar yer alıyor.

