Red Bull Geç Kalma Bisiklet Tutkunlarını Adalar’da Buluşturdu

Red Bull Geç Kalma, Adalar Belediyesi ev sahipliğinde, Shimano ve Segway partnerliklerinde İstanbul’da Adalar’da düzenlendi. Büyükada’dan başlayan yarış, Burgazada ve Heybeliada etaplarının ardından yeniden Büyükada’daki final etabıyla sona erdi.

Yüzlerce bisiklet tutkununun katıldığı organizasyonda her etap sonunda belirli sayıda yarışmacı elendi. Sadece ilk 75 bisikletçi Burgazada’ya, 55’i Heybeliada’ya ve 30’u ise Büyükada’daki final etabına geçmeye hak kazandı. Zorlu tırmanışlar, adalar arasındaki geçişler ve zamanlamanın belirleyici olduğu parkurda kadınlar kategorisinde Meryem Doğan birinciliğe ulaşırken, Firdevs Bozkurt ikinci, Melek Sadi Serttaş üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Samet Bulut yarışı zirvede tamamladı. Deniz Örnek ikinci, Gökhan Uzuntaş ise üçüncü sırada yer aldı.

Etap performanslarında da dikkat çekici anlar yaşandı. Erkekler genel klasman birincisi Samet Bulut, hem Burgazada tırmanış lideri hem de Heybeliada etabının en hızlısı ödüllerini de aldı. Amatör sporcular kategorisinde erkekler arasında en uzun mesafeyi kat eden isim ise Yunus Özdemir oldu.



Vira Haber