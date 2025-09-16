Tamer Kıran, İTÜ ve Türk Loydu’nun Düzenlediği Denizcilik Sempozyumuna Katıldı
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 16 Eylül 2025 Salı günü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Türk Loydu tarafından düzenlenen “Bilim ve Endüstrinin Kesişiminde Denizcilik: Vizyon ve Uygulamalar” konulu sempozyuma katıldı.
Sempozyuma; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, UAB Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Teknik Komutanı Tuğamiral Doç. Dr. Hakan Uçar, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner ve denizcilik sektörü temsilcileri katıldı.
Açılışta bir konuşma yapan Tamer Kıran, Türk denizciliğinin önümüzdeki dönemde küresel ölçekte daha rekabetçi bir yapıya kavuşabilmesi için yapılması gerekenlere değindi.
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumda;
Denizcilik Yatırımlarının Stratejik Rolü ve Ekonomik Dönüşüm
Gemi Modelleme, Dizayn ve Yeni İnşa Yöntemleri
Denizcilikte Kurallar, Kalite ve Sigortalama
Denizcilikte Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm
başlıklı paneller düzenlendi.
Vira Haber
