Teleferik Operasyonu 23 Saatte Tamamlandı, 174 Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple dun akşam saatlerinde düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olayda ilk belirlemelere göre Memiş Gümüş (54) hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Helikopterle alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.



2 binin kişinin havadan ve karadan katılımı ile yapılan operasyon 23 saat sonra tamamlandı

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı gece görüşlü helikopterle gece boyunca kurtarma çalışmaları devam etti. Helikopter ile havadan alınan vatandaşlar kaza yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopter pistine getirildi. Burada ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan vatandaşlara psikososyal destek de veriliyor. Teleferikte mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için 2 binin kişinin havadan ve karadan katılımı ile yapılan operasyon 23 saat sonra tamamlandı. Operasyonda 174 kişi kurtarıldı. Operasyonda son kurtarılan Deniz Ergelen, heyecanlı ve yorgun olduğunu söyledi. Ergelen daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.



“174 kardeşimizin tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı”

Operasyonun tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, “Dun saat 17.28 sularında meydana gelen kazada tahliye bekleyen bütün vatandaşlarımızı 174 kardeşimizin tahliye operasyonu başarıyla tamamlandı. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, yedi vatandaşımız da yaralandı. Tahliye neticesinde on bir vatandaşımız da kontrol maksatlı hastaneye kaldırıldı. Hepsinin de durumu gayet yerindedir. AFAD'ımızın koordinasyonunda yaklaşık 2 bin 102 kişilik ekiple bu operasyon durmaksızın ara ver mola vermeksizin icra edildi. Konunun uzmanı olan değerli arkadaşların ifadesine göre hakikaten çok riskli ama bir o kadar da dengeli ve özenli bir şekilde müdahale yapılarak vatandaşlarımız kurtarıldı” dedi.



“Teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırının neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim”

Memiş açıklamalarına şöyle devam etti: “174 vatandaşımızın tamamı bunlardan yaklaşık 90 tanesi hava kuvvetlerimizin marifetiyle kurtarıldı. Kazanın sebebiyle ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Adli merciler bu konuda gerekli tahkikatı yapacaklar. Bizim gözlemlerimiz ve analizlerimiz neticesinde teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırılmasının neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli mercilerimiz ayrıca yapacak.”



“Orada bir heyelan olduğuna ilişkin olarak henüz bir tespit bulunmamaktadır”

Kazanın heyelan nedeniyle yaşandığı yönündeki iddialara ise Memiş şöyle cevap verdi: “Orada bir heyelan olduğuna ilişkin olarak henüz bir tespit bulunmamaktadır. Sadece orada bir kaza var direk sapasağlam yerinde duruyor. Heyelan söz konusu değil. Direğin üstündeki bir mekanizma kırılmış. O neden kırıldı? Onu arkadaşlarımız tespit edecekler. Ona göre de bir karar verilecek. Tabii takdir edersiniz ki bu operasyon kesintisiz olarak neredeyse yirmi dört saate yakın bir sürede hiç uyumadan gerçekleştirildi."

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise şunları söyledi: “174 kazazedeyi burunları dahi kanamadan başarılı bir yer ve hava operasyonuyla tahliye ettik. Bu dünyada dahi bu kadar süratte ve bu kadar başarıyla böyle bir operasyonu yapabilecek bir organizasyon bulunmuyor. Hava kuvvetleri ve sahil güvenlik komutanlığımıza bağlı hava unsurlarımız da bu çapta ve böyle bir coğrafyada ve böyle bir büyüklükte bir operasyonu ilk defa yaptılar. Ve ilk defa yapıyor olmalarına rağmen müthiş bir organizasyon, müthiş bir ahenk büyük bir başarıyla hayatlarını tehlikeye atarak hem pilotlarımız hem de ekipleri büyük bir başarı elde etti. Bunu bu işin teknik adamları söylüyor. Çok büyük bir özveriyle hayatlarını tehlikeye atarak ama son derece özenli bir çalışmayla ve 23 saat boyunca tek bir dakika dahi durmaksızın bu operasyonu gerçekleştirdiler. Operasyonda emeği geçen tüm ekiplerime teşekkür ederim. Kazanın ilk olduğu andaki vefat dışında hiçbir vatandaşımıza bir zarar gelmedi. 2 binin üzerinde personel görev aldı. Hem adli hem de idari olarak soruşturma açıldı. 2 müfettiş görevlendirildi. Çalışmalara başlandı. Çalışmalar devam edecek. Kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın”.

