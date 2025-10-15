Temiz Deniziyle Öne Çıkan 10 Şehir

Akdeniz'in sıcak ve turkuaz suları, Ege'nin berrak koyları, Karadeniz'in doğal güzellikleri ve Marmara'nın sakin denizi ile ülkemiz, deniz turizmi açısından eşsiz fırsatlara sahip. Toplamda 577 Mavi Bayraklı plajı ile yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çekiyor. Yaz aylarında masmavi suların ve temiz sahillerin tadını çıkarabileceğiniz çok sayıda alternatif bulunuyor.

1. Muğla

Türkiye'de deniz turizmi denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri olan Muğla, Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktada yer alıyor. Bodrum, Fethiye, Marmaris, Datça ve Köyceğiz gibi ünlü ilçeleri ile Muğla, kristal berraklığındaki suları ve gizli koylarıyla dikkat çekiyor. Şehirde deniz suyunun sıcaklığı yaz aylarında 24-27 dereceye kadar çıkarken, mayısta 20-22 derece, ekimde ise 18-20 derece civarında seyrediyor. Böylece yılın büyük bir kısmında şehirde denize girilebiliyor. Mayıs ayında başlayan deniz sezonu ekim sonuna kadar devam ediyor.

Kaputaş Plajı, Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, İztuzu Plajı ve Kleopatra Plajı ziyaretçilerini büyülüyor. Şehirde yüzmenin yanı sıra dalış, yelken ve birçok su sporu yapabilirsiniz. Özellikle Gökova Körfezi ve Fethiye çevresi rüzgar sörfü için ideal. İsterseniz tekne turlarına katılarak gizli koyları keşfedebilir ve turkuaz renkli sularda yüzebilirsiniz. Tekne turları genellikle Fethiye’nin Göcek Mahallesi’nden kalkıyor. Turlara günübirlik katılabilir ya da arkadaşlarınız veya ailenizle birkaç günlük tekne kiralayabilirsiniz.

Muğla’ya gitmek için Milas-Bodrum Havalimanı ve Dalaman Havalimanı’nı kullanabilirsiniz.

2. Çanakkale

Kuzey Ege’nin incisi olarak bilinen Çanakkale, berrak denizi ile ziyaretçilerini etkiliyor. Tarihî ve doğal güzellikleri ile bilinen Çanakkale’de Bozcaada, Gökçeada, Gelibolu Yarımadası, Saros Körfezi, Ayvacık ve Küçükkuyu gibi yerlerde denizin tadını çıkarabilirsiniz. Akdeniz Bölgesi’ne göre Çanakkale’de deniz sezonu daha kısa sürüyor. Yaz aylarında deniz suyunun sıcaklığı 22-25 derece arasında değişiyor. Haziran ayında başlayan deniz sezonu eylül sonuna kadar devam ediyor. Özellikle Bozcaada ve Gökçeada’daki plajlar temiz denizi ve sakin suları ile dikkat çekiyor. Bozcaada'ya ağustos ve eylül aylarında giderseniz deniz tatilinin yanında bağ bozumu gibi aktivitelere de katılabilirsiniz. Her iki adaya da gün içinde düzenli olarak feribot seferleri düzenleniyor.

En güzel plajları arasında Kadırga Plajı, Aydıncık Plajı, Kabatepe Plajı, Kömür Limanı ve Kefalos Plajı sayılabilir. Deniz keyfinin ardından dilerseniz Kaz Dağları’nda doğa ile iç içe vakit geçirebilir, antik kentlerde kültür gezisi yapabilir, trekking ve fotoğrafçılık turlarına katılabilirsiniz.

3. Antalya

Türkiye’nin turizm cenneti Antalya, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ağırlıyor. Yılın büyük bir kısmında şehirde denize girilebiliyor. Suyun sıcaklığı yaz aylarında 26-29 dereceye kadar çıkıyor. Mayısta 22-24 derece ve ekimde 20-22 derece civarında seyrediyor. Nisan ayından kasım ayının başlarına kadar Antalya’nın temiz ve masmavi sularında tatil yapabilirsiniz. Antalya'da deniz genellikle sakin olduğundan acemi yüzücüler ve çocuklu aileler güvenle denizin tadını çıkarabiliyor.

Şehirdeki en popüler plajlar arasında ise Konyaaltı Plajı, Lara Plajı, Olympos Plajı, Çıralı ve Side'nin ince kumlu plajları yer alıyor. Ayrıca Alanya’daki plajlar ve koylar da denizi ve temizliği ile dikkat çekiyor. Yüzmenin yanı sıra dalış, paraşüt ve jet ski gibi aktivitelere de katılabilirsiniz. Dilerseniz deniz manzaralı antik kentleri gezebilir, doğa iç içe vakit geçirebileceğiniz Likya Yolu’nda trekking yapabilirsiniz.

Antalya’ya gitmek için Antalya Havalimanı’nı ya da Gazipaşa Havalimanı’nı kullanabilirsiniz.

4. İzmir

Ege Denizi'nin berrak sularında tatil yapmak istiyorsanız İzmir’i tercih edebilirsiniz. Şehir uzun sahil şeridi ve temiz plajlarıyla dikkat çekiyor. Çeşme, Seferihisar, Urla, Dikili ve Foça gibi ilçelerde denize girebilirsiniz. İzmir Körfezi genellikle sakin suları ile öne çıkarken açık deniz olan plajlarda dalga görülebiliyor. Mayıs ayından ekim ayının başına kadar deniz tatili yapmak mümkün.

Ilıca Plajı, Alaçatı, Boyalık Plajı ve Sığacık plajları şehrin en popüler plajları arasında yer alıyor. Yüzmenin yanında rüzgar sörfü, jet ski, dalış, şnorkelle yüzme, plaj voleybolu gibi aktivitelere de katılabilirsiniz.

Ege’nin incisi olarak bilinen İzmir’e gitmek için Adnan Menderes Havalimanı’nı kullanabilirsiniz. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden İzmir’e gün içinde çok sayıda uçuş düzenleniyor.

Tatil bölgelerine giderken yoğun sezon olan haziran ve temmuz ayları yerine mayıs, eylül ve ekim aylarını tercih ederek uygun fiyatlı uçak bileti (https://www.enuygun.com/ucak-bileti/) bulabilirsiniz. Böylece bütçenizi yormadan berrak denizin tadını çıkarabilirsiniz.

5. Balıkesir

Ege ve Marmara Denizi’nin temiz sularında tatil yapabileceğiniz Balıkesir, Ayvalık, Edremit ve Erdek gibi tatil ilçeleri ile öne çıkıyor. Ege kıyısında deniz suyunun sıcaklığı ortalama 22-25 derece olurken, Marmara tarafında ise 20-23 derece arasında değişiyor.

Balıkesir sakin ve korunaklı koyları ile dikkat çekiyor. Mavi ve yeşilin bir arada yer aldığı Balıkesir’de huzur dolu bir tatil geçirebilirsiniz. Ayvalık’ta, Sarımsaklı Plajı, Patriça Koyu, Altınova Plajı ve Çamlık Plajı’nda, Erdek’te Çuğra Plajı, Ocaklar Plajı ve Turanlar Plajı’nda, Edremit’te Altınkum Plajı’nda ve Cunda Adası’nın birbirinden güzel plajlarında denize girebilirsiniz. Ek olarak Burhaniye, Akçay, Ören ve Avşa Adası’nda da çok sayıda plaj bulunuyor. Balıkesir’de deniz sezonu haziran ayı ile başlıyor ve eylül sonuna kadar devam ediyor.

Balıkesir’e çevre illerden gidecekseniz otobüs yolculuğunu tercih edebilirsiniz. İstanbul’dan ise otobüs seçeneğine ek olarak deniz yolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

6. Edirne

Edirne'nin Enez ve Keşan ilçelerindeki masmavi denizin ve temiz plajların tadını çıkarabilirsiniz. Doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini büyüleyen şehirde keşfedilmemiş ve korunaklı çok sayıda koy da bulunuyor. Deniz suyunun sıcaklığı yaz aylarında 22-24 derece civarında seyrediyor.

Şehirde Uzunkum Plajı, Erikli Plajı, Mecidiye Plajı ve Pırlanta Plajı’nda denize girebilirsiniz. Özellikle İtalyan Koyu masmavi suları ile ziyaretçilerini etkiliyor.

Deniz sezonu haziran ayı ile başlıyor ve eylül ayına kadar devam ediyor. Sakin, huzurlu ve uygun fiyatlı tatil arayanların adresi Edirne’de yüzmenin yanı sıra tarihî ve kültürel bir gezi planı da yapabilirsiniz.

7. Bartın

Karadeniz’in en temiz denizine sahip şehirlerinden biri olan Bartın, denize kıyısı olan Amasra, Kurucaşile ve Bartın Merkez ilçelerindeki plajları ile dikkat çekiyor. Karadeniz'in iklim koşullarına bağlı olarak deniz suyunun sıcaklığı yaz aylarında ortalama 20-22 derece seviyelerinde oluyor. Temmuzun ilk günlerinde başlayan deniz sezonu eylül ayına kadar devam ediyor. Rüzgarlı havalarda yüksek dalgalar görülse de yazın denizin sakin olduğu dönemler oluyor.

Amasra'nın tarihî limanı çevresindeki küçük koylar ve İnkumu Plajı’nın mavi suları tatilcilerin beğenisini topluyor. Bunun yanında Çakraz Plajı, Deliklişile Plajı, Güzelcehisar, Mugada ve Kızılkum koyları da dikkat çekiyor. Deniz tatilinin yanı sıra Tarihî Amasra Evleri, Güzelcehisar Lav Sütunları ve Ulukaya Şelalesi gibi şehirde gezebileceğiniz çok sayıda tarihî ve doğal güzellik bulunuyor.

8. Samsun

Karadeniz'in en büyük şehirlerinden biri olan Samsun, tarihî zenginliği ve kültürel mirasının yanı sıra temiz deniziyle de dikkat çekiyor. Uzun sahil şeridi ve Atakum gibi popüler tatil ilçeleri ile ziyaretçilerinin beğenisini topluyor. Atakum’da İnci Plajı, Omtel Plajı, Atakum Plajı ve Çatalçam Plajı’nda denize girebilirsiniz. Deniz suyunun sıcaklığı yaz aylarında ortalama 22-24 derece arasında değişiyor. Karadeniz'in doğası gereği genellikle dalgalı bir deniz olsa da korunaklı koylarında ve sığ denize sahip plajlarında deniz sakin oluyor.

Bafra, Terme, Çarşamba ve diğer pek çok ilçesinde temiz denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Şehirde deniz sezonu temmuz ayının ilk günlerinde başlıyor ve eylül ayına kadar devam ediyor.

Samsun’a uçakla gitmek için Çarşamba Havalimanı’nı kullanabilirsiniz. Havalimanı, Atakum sahil şeridine ortalama 33 kilometre mesafede bulunuyor.

9. Aydın

Aydın'ın Kuşadası, Söke ve Didim gibi ilçelerinde denize girebilirsiniz. Ege Denizi’nin berrak sularında yüzebilir, ince kumlu plajlarında keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yaz aylarında deniz suyunun sıcaklığı ortalama 25-27 dereceye kadar yükseliyor. Uzun plajlarının yanı sıra Aydın’da çok sayıda el değmemiş koy da yer alıyor.

Kuşadası’nda Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’ndaki plajlarda, Kadınlar Plajı’nda, Güvercinlik Plajı’nda ve Sevgi Plajı’nda denize girebilirsiniz. Aydın’da deniz sezonu mayıs-ekim ayları arasında yaşanıyor.

Aydın’a uçakla gitmek için İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı kullanabilirsiniz.

10. Mersin

Akdeniz'in doğu kesiminde yer alan Mersin, uzun sahil şeridi ve sıcak denizi ile biliniyor. Suyun sıcaklığı yaz aylarında 27-29 derecelere kadar çıkabiliyor. Mersin’de deniz genellikle sakin olduğundan çocuklu aileler ve yüzme öğrenmeyi yeni öğrenenler için güvenli bir ortam sunuyor.

Tisan Plajı, Kız Kalesi Plajı, Yapraklı Koyu ve Boğsak Koyu’nun temiz denizinde yüzebilir, su sporları ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca Silifke’nin berrak sularında da yüzebilirsiniz. Dilerseniz tekne turlarına katılarak çok sayıda koyu keşfedebilirsiniz. Mersin’de deniz sezonu nisan ayından ekim ayına kadar sürüyor.