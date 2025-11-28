Trabzon Kıyılarında Köpek Balığı Hareketliliği Arttı

Balıkçıların oltalarına ve ağlarına yakalanan büyük boyutlulardaki köpek balıkları güçlükle kurtarılarak tekrar denize bırakılıyor. Geçtiğimiz günlerde bir köpek balığının limana kadar yaklaşması ve parçalanmış halde bir köpek balığının bulunması yoğun hareketliliğin yaşandığını ortaya koyuyor.

Karadeniz açıklarında son yıllarda köpek balığı popülasyonunun belirgin şekilde artması, balıkçıların kaydettiği görüntülerle gün yüzüne çıkıyor. Son dönemde hem oltalara hem de ağlara köpek balıklarının vurduğu anlar sıkça kaydedilirken, yavru türlerin yanı sıra boyu 3 metreye yaklaşan köpek balıklarının da ağlara çarptığı görülüyor. Balıkçılar kurtardıkları köpek balıklarını tekrar denize bırakırken, geçtiğimiz günlerde amatör bir balıkçı tarafından kaydedilen görüntülerde, bir köpek balığının limanın içine kadar girerek kıyıya yaklaştığı anlar kameralara yansıdı. Bölgedeki hareketliliği arttığı belirgin hale getiren bu görüntülerin ardından Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Limanı'nda parçalanmış halde bir köpek balığının görülmesi tedirginliği daha da artırdı. Köpek balıklarının son haftalarda kıyı şeridi boyunca sık sık ortaya çıkması, bölgedeki deniz yaşamında dikkat çeken bir değişim olarak değerlendirildi.



"3 metrelik köpek balığı tuttuğum oldu"

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca mahallesinde amatör balıkçılık yapan Atakan Kolaylı, köpek balıkları ile ilgili önlem alınmasını isteyerek "Hemen hemen her gün balığa çıkıyorum. Köpek balığı hem bizim oltalarımıza hem de profesyonel olarak balıkçılık yapan teknelerin ağlarına zarar veriyor. Bununla ilgili bir önlem alınmasını istiyoruz. Bir anda 3 oltaya birden vurduğu zamanlar da oluyor. Bunları kayıt altına da alıyoruz. 3 metrelik köpek balığı tuttuğum da oldu. Zararlı ve ürkütücü bir hayvan. Geçen günlerde bir video çektim, limanın içine girerek kıyıya kadar gelmiş. Artık alıştık. Denizde oltamıza köpek balığı vurduğu zaman çıkartıp tekrar denize bırakıyoruz. İnsan ister istemez ürküyor. Denizdeyken bize zarar verir mi onu bilemiyoruz. Tuttuğumuzda herhangi bir zarar vermeden salım yapıyoruz. Hem köpek balığını hem de vatozu alı koymanın cezası var" dedi.



"Son yıllarda köpek balıklarının arttığını görüyoruz"

Balıkçılık yapan Hasan Serdar Kan ise son yıllarda köpek balığı popülasyonun arttığını kaydederek "Aslında baktığımızda biz onların evine gidiyoruz. Şuanlık buradaki köpek balıklarının insana bir zararının olduğunu duymadık. Olur mu olmaz mı onu da bilemiyoruz. Popülasyonun artmasına ben küresel ısınmaya bağlıyorum. Son yıllarda köpek balıklarının arttığını görüyoruz. Bizim ülkemizde tüketilen bir hayvan değil. Geçtiğimiz günlerde bir balıkçının ağına katıldı. 1.5 metre boyu vardı" ifadelerini kullandı.

