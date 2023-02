Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç Depreme İlişkin Mesaj Yayınladı

Cihan Ergenç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde bugün (6.2.2023) meydana gelen ve en az 10 ilimizi etkileyen depremde can kayıplarının yaşandığını ve yaralılarımızın olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle söz konusu depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın ise en kısa sürede salimen enkazdan çıkarılmalarını temenni ederiz. Bu deprem bir kez daha bizlere ülkemizin depremlere hazırlık konusuna ne kadar çok önem vermesi gerektiğini göstermiştir. Ülkemiz bir deprem ülkesidir ve depremlerdeki can kayıplarını ve maddi hasarı azaltmanın en önemli unsuru doğru bir şekilde ve zamanında yapılan hazırlıktır. Bu hazırlık sadece devletin kendi imkanlarıyla yapılacak bir hazırlığı değil sivil toplum kuruluşları olarak bizleri de ilgilendirmektedir. O nedenle her ihtisas alanı sektörün depremde ne yapması gerektiğini önceden AFAD ile planlaması önem arz etmektedir. Bu kısa hatırlatmanın ardından tekrar tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. Ülkemizin başısağolsun.”

