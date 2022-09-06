Türk Armatörler Birliği’nden Yeni Karar

Türk Armatörler Birliği; IMO regülasyonları ile bağlantılı olarak gemilerde enerji verimliliğinin artırılması, çevre regülasyonlarıyla uyumlu olacak şekilde karbon emisyonlarının azaltılması, gemilerin yine IMO regülasyonları doğrultusunda belirlenecek standart harf kategorileri içerisinde yer alması ve kalması, IMO ve AB normlarına uygun olarak EU MRV ve IMO DCS bilgilerinin en doğru şekilde ve insan eli değmeden hazırlanıp gönderilmesi için “Energy, Operation and Environmental Efficiency Project” kapsamında Hyundai Global Service ile 31 Ağustos 2022’de bir mutabakat zaptı imzaladı.

Bu MoU, TAB ve HGS ile dijitalleşme konusunda stratejik bir işbirliğinin somut bir adımı olmakla birlikte; işbirliğine göre isteyen Türk gemi sahipleri istediği kadar gemisini, uygun fiyatlar ile bu projeye dahil edebilecekler. Projenin detayları çok yakın zamanda açıklanacak ve aralık ayına kadar sisteme katılmak isteyen tüm gemilerde belirli bir plan dahilinde kurulumlar tamamlanmış olacak, serverlar gemilere yerleştirilecek. Proje dahilinde otomatik very toplama işini gerçekleştirmek isteyen gemiler için de ayrıca flowmeter, torkmeter gibi sensörleri takılması konusunda da işbirliklerine gidilecek.

Pojeye katılan gemilerde en az %15 verimlilik sağlanması öngörülüyor. Bu aşamada ilk olarak projeye katılacak olan gemilerle “HGS Smart Ship Solution” yazılımının kullanılmasına karar verildi.

Projenin TAB tarafından başlatılması Aralık 2021’e uzanıyor. TAB tarafından kurulan bir dijitalleşme komitesi ile yaklaşık 8 ay boyunca yoğun bir çalışma yapılmış, 8 firma bu proje için davet edilmiş, bundan önce proje istekleri ihtiyaçlarımız doğrultusunda hazırlanmış, vendor list ile firmaların ürünlerini ve çalışma şekillerini anlamak için yoğun soru kitapçığı sunulup cevapları alınmış, ardından zoom üzerinden görüşmeler başlamış ve ilk eleme ile 4 firma proje içerisinde bırakılmış, sonrasında kalan 4 firma ile Türkiye’de yüz yüze görüşmeler başlatıldı. Ardından tek firmaya düşüş sağlanarak 31 Ağustos 2022’ye gelinmiş ve HGS ile tüm önceki görüşmelerimizi kayıt altına alan MoU imzalandı. Bundan sonraki süreçte “Standart Agreement” hazırlanıp imzalanacak ve projenin bu kısmı sona ermiş olacak.

Tüm bu projeler bundan sonra da TAB’ın bir dijitalleşme markası olan TURKSHIP DIGITAL başlığı altında HGS ile yürütülecek.

Vira Haber