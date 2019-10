Türkiye ve ABD Suriye konusunda anlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü. Bir saat 40 dakika süren görüşmelerin ardından da heyetlerarası görüşmeye geçildi. 2 saat 40 süren o görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Pence, '' Ateşkes olacak, YPG güvenli bölgeden çekilecek'' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sona eren Pence, Suriye'nin kuzeyinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşma yapıldığını açıkladı. Pence, "Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na ara verecektir. Harekata 120 saat ara verilecek ve bu süre içinde ABD, YPG'nin güvenli bölgeden çıkmasını sağlayacaktır" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili alınan yeni kararları aktaran Pence, şunları söyledi:

"Bir hafta önce Türk güçleri Suriye'ye girdi. Bugün gururla belirtmeliyim ki, Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, Erdoğan ile olan ve Türkiye ile olan güçlü ilişkileri sayesinde Türkiye ve ABD Suriye'de ateşkes için anlaşmıştır. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na ara verecektir. Harekata 120 saat ara verilecek ve bu süre içinde ABD, YPG'nin güvenli bölgeden çıkmasını sağlayacaktır."

KOBANİ'YE YÖNELİK OPERASYON OLMAYACAK

Pence şöyle devam etti:"Türkiye, Kobani’ye yönelik herhangi bir operasyonda bulunmamayı kabul etmiştir. Güvenli bölge sorunun barışçıl bir şekilde çözülmesi için adımlar atılması konusunda anlaşılmıştır. Ateşkes anlaşmasına ek olarak IŞİD’in Suriye’nin kuzeyinde tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır. Güvenli bölgeye insanların yeniden yerleştirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır. Dini ve etnik azınlıkların görüşülmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır."

'YENİ BİR YAPTIRIM UYGULANMAYACAK'

Pence, söz konusu ateşkesle birlikte ABD'nin Türkiye'ye yeni bir yaptırım uygulamayacağını da açıkladı. Pence, "Daimi bir ateşkes gerçekleştiğinde Trump, ekonomik yaptırımların da kaldırılması konusunda anlaştı" ifadesini kullandı.

'FİKİR BİRLİĞİNE VARMIŞ OLDUĞUMUZ İÇİN MÜTEŞEKKİRİZ'

Açıklaması sırasında Erdoğan'a teşekkür eden Pence, "Erdoğan’ın böylesi bir ateşkes için adım atmış olması ve barışçıl bir çözüme yaklaşmış olması konusunda müteşekkiriz. Başkan Erdoğan’a insanların hayatını kurtarmak konusunda fikir birliğine varmış olduğumuz için müteşekkiriz" diye konuştu.

'DSG BİZE BÖLGEDEN ÇEKİLECEĞİNE DAİR GÜVENCE VERDİ'

Pence, çekilme konusunda çalışmaların başladığını aktardı ve "20 millik bölge için çekilmek için çalışmalara başladık. Bölgeye barış ve istikrarı getireceğiz. DSG bize bölgeden çekileceğine dair güvence verdi" açıklamasında bulundu.

'BUGÜN ATEŞKES OLMASAYDI TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK YAPTIRIMLAR GELECEKTİ'

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Pence, "Bu konunun Adalet Bakanlığı ve mahkeme sürecinde olan bir konu olduğunu söyledik. ABD Başkanı Trump net bir şekilde ifade etti, bugün ateşkes olmasaydı Türkiye'ye çok büyük yaptırımlar gelecekti" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: ATEŞKES DEĞİL ARA VERDİK

Pence'nin açıklamalarının ardından kameraları karşısına çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile gerçekleşen görüşmelerin ardından açıklamada 'Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir.İstediklerimizi aldık'' dedi ve YPG’nin ağır silahlarının toplanacağını ve mevzilerinin imha edileceğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle; ABD tarafı Türkiye'nin müşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından kabul etti. Buranın kontrolünün Türkiye askerleri korunması tarafından anlaştı.

Diğer taraftan YPG'nin ağır silahlarının toplanması mevzilerinin yıklaması konsunda mutabık kaldık.

Siyasi sürece bağlılığımızı da bir kez daha teyit ettik. Görüşmede NATO müttefiki olarak da kayıda geçirdik. Ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak 2 meşru taraf arasında yapılır. Biz zaten teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için ara veriyoruz. Terör örgütünün buradan çıkması sağlandığında biz operasyonu durduracağız. Biz operasyona ara verdiğimizde ABD yaptırımları durduracaktır. Bu 120 saatlik süre içinde biz harekatımızı durduracağız ve yaptırımlar duracaktır. Türkiye DEAŞ'a bugüne kadar kararlı bir mücadele vermiştir. Ve ABD'li muhattaplarımıza bir terör örgütüne mücadeleye başka bir terör örgütüne ihtiyaç yoktur diye söylemiştir.

ORTAK AÇIKLAMA

ABD ve Türkiye, Suriye'ye yönelik anlaşmayla ilgili 13 maddeden oluşan ortak açıklama yaptı.

13 maddelik açıklamada şöyle denildi:

1. Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye’nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.

2. Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.

3. Türkiye ve ABD “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.

4. Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler.

5. Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ’la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu, önceden DEAŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir.

6. Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.

7. Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal (güvenli bölge) sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.

8. Her iki ülke Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

9. Her iki taraf Türkiye’nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

10. Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

11. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı’na, güvenli bölgeden YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

12. Barış Pınarı Harekatı’na ara verildiğinde ABD, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye’de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı Harekatı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsigeçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

13. Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır.

TRUMP'TAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence başkanlığında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump'tan mesaj geldi.

Twitter'dan paylaşım yapan Trump, "'Türkiye'den harika haberler" diye başladığı mesajına şu şekilde devam etti:

'Türkiye'den harika haberler geldi. Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürler. Milyonlarca hayat kurtarıldı"

Vira Haber