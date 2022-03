Türkiye’nin Gemi ve Yat Sektörü, En Önemli Pazarı Norveç’e Ebru Sanatı ile Gidiyor

Dünyanın en önemli denizcilik fuarlarından biri olan Norshipping 2022’de Türkiye milli katılımını organize eden GYHİB, sektörü, fuarda “The Art On Water” dijital tanıtım projesi ile anlatacak. GYHİB Başkanı Cem Seven, “Türkiye’nin gemi ve yat inşasını, geleneksel sanatlarımızdan ebru ile “su üzerinde sanat icra etmek” temasıyla bir araya getirerek güçlü bir dijital iletişim stratejisi eşliğinde oluşturduğumuz projemizi, ilk kez fiziki ortamda gerçekleştirilecek bir organizasyonda sunacağız” dedi.

Smm Hamburg, Posidonia, Neva ve Norshipping gibi önemli ve büyük uluslararası gemi inşa fuarlarının Türkiye milli katılımını organize eden Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 4-7 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Norshipping Fuarı’na çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Türkiye gemi inşa sektörünün en önemli ihracat pazarı Norveç’in Oslo şehrinde düzenlenecek fuara 14’ü Türkiye milli katılımı organizasyonuna dahil olmak üzere, 25’in üzerinde Türk firması katılım sağlayacak.

Uluslararası gemi ve yat inşa fuarlarında Türkiye milli katılım organizasyonlarının yetkili kurumu Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği, Norshipping 2022 Fuarı’nda da Türkiye gemi ve yat inşa sektörünün tanıtımı yapmak üzere tanıtım atağı gerçekleştirecek. Fuar süresince, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülmekte olan gemi inşa sektörünün yüzyıllar önce başlayan serüvenini, Türk tersanelerinin ve yan sanayi firmalarının birikimini, potansiyelini ve tecrübesini dünyaya ebru sanatı eşliğinde anlattığı “The Art On Water” dijital tanıtım projesi kapsamında canlı performanslar gerçekleştirilecek. Sergilenecek performanslar, fuar alanında gösterimi yapılacak tanıtım filmleri, fuar öncesinde başlayacak ve süresince devam edecek bölge odaklı dijital reklam çalışmaları ile Türkiye pavilyonunun fuarın en çok ilgi gören alanı olması ve Türk katılımcıların etkin şekilde tanıtılması planlanıyor.

Seven: Projemizi, ilk kez fiziki ortamda gerçekleştirilecek bir organizasyonda sunacağız

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven; birliğin, fuarda düzenleyeceği tanıtım faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Seven, “Pandemi sürecinde ertelenmiş olması sebebiyle 2019 yılından beri düzenlenmemiş olan Norshipping Fuarı’na yeniden milli katılım organizasyonu düzenleyebiliyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Norshipping Fuarı dünya genelinde sektörün en büyük gemi inşa fuarı olmasa da, Norveç başta olmak üzere Kuzey Avrupa pazarının sektörümüz ihracatı içerisindeki büyük payı düşünüldüğü zaman aslında bizler için en önemli fuar organizasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Sektörün uluslararası fuarlarında organizasyon düzenleme yetkisine sahip kurumu olan Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği olarak bu fuara çok büyük önem atfediyoruz. Katılım sağladığımız uluslararası fuarların tamamında önce sektörümüzü, sonra katılımcı firmalarımızı mümkün olan en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Norshipping 2022 Fuarı’nda da bu tanıtımlarımıza olan gücümüzle devam edeceğiz. Fuara katılım sağlayan herkes reklam alanlarında, hol girişlerinde, video gösterimi yapılan dijital ekranlarda sektörümüzü anlatan ve milli katılım alanımızı işaret eden ilan çalışmaları görecekler. Öte yandan bu fuarda Gemi ve yat inşa sektörlerimizin bilgisini, deneyimini, kabiliyetlerini dijital ortamda dünyaya anlatmak üzere başladığımız ve daha yolun çok başındayken dahi on binlerce yabancı meslektaşımıza ulaşmayı başardığımız “The Art On Water” projemizi de sahaya sürüyoruz. Türkiye’nin gemi ve yat inşasını, geleneksel sanatlarımızdan ebru ile “su üzerinde sanat icra etmek” temasıyla bir araya getirerek güçlü bir dijital iletişim stratejisi eşliğinde oluşturduğumuz projemizi, ilk kez fiziki ortamda gerçekleştirilecek bir organizasyonda sunacağız. Fuar esnasında profesyonel ebru sanatçımız, milli katılım alanımızda performans sergileyecek. Norveç’e inşa edilen gemileri, denizcilik motiflerini; ülkemize, sektörümüze ilişkin ebru sanatı ile anlatacaklar. Yapılacak etkinliğin fuar genelinde büyük ilgi çekeceğini ve Türkiye pavilyonunun diğer uluslararası organizasyonlarımızda olduğu gibi fuarın en gözde yeri olmasını hedefliyoruz. Tüm fuar katılımcılarımızı da milli katılım alanımıza ve organizasyonumuza ortak olmaya davet ediyoruz.” dedi.

