Uzmanlar deprem bölgesindeki yağışlara dikkati çekti: İklim krizi dediğimiz olay tam da bu

Aşırı yağışlar deprem bölgesindeki bazı kentlerde hayatı olumsuz etkilerken can kayıplarına da neden oldu.

Şanlıurfa'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı, araçlar suyun içinde kaldı. Selde 4 kişi hayatını kaybetti.

Sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Malatya ve Elazığ’da da yer yer su baskınları meydana geldi.

Şanlıurfa’daki yüksek yağış miktarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, sosyal medya sitesi Twitter'dan, "İklim değişikliği, iklim krizine dönüşüyor. İklim değişikliğine uyum sağlamak zorundayız. Yerel yönetimler iklim değişikliğini birinci gündem yapmalı ve eylem planlarını uygulamalı. Küresel ısınma arttıkça, meteorolojik ve hidrolojik olaylarda dengesizlik artarak devam edecek" açıklamasını yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Müdürü, İklim ve Doğa Bilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz da sosyal medyadan paylaştığı yorumunda, “Uzun süredir iklim krizi dediğimiz tam da bu olayla kendisini anlatıyor. Uzun süren kuraklıkların ardından gelen sağanak yağışlar kuraklığın giderilmesine yardım etmediği gibi erozyonla toprağı götürüyor.” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’ya düşen yağış miktarı da bu ifadeleri doğruluyor.

Vali Salih Ayhan, yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını bugün aldı, yarın da bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son kuraklık haritasına göre şiddetli yağışların görüldüğü kentlerde, “orta”, “şiddetli”, “çok şiddetli” ve “olağanüstü” kategorilerde kuraklık yaşanıyor.

İklim değişikliği yağışların şiddetini artırıyor

Yeşilhat’a konuşan uzmanlar, iklim kriziyle birlikte hava olaylarının daha şiddetli, daha sık ve daha geniş alanda gerçekleşmeye başladığını işaret etmişti.

O uzmanlardan biri Prof. Dr. Levent Kurnaz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eskiden senede 15 gün hiç yağmur düşmeyen bir zaman varsa diyelim, bu 30 güne çıkıyor ve senede iki defa görülmeye başlıyor. Yani hem süresi uzuyor hem sıklığı artıyor hem de görüldüğü alan genişliyor. Aynı şey yağışlar için de fırtınalar için de geçerli."

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş de iklim değişikliği ile birlikte hidrometeorolojik afetlerin giderek diğer afetlerin önüne geçtiğini belirtmişti.

Türkeş, “İklim değişikliğiyle dünyanın bir ya da birden fazla bölgesinde bir yandan kuraklık, diğer yandan aşırı yağışlar, seller, taşkınlar oluştu. Yağışlar, belirli bir bölgede çok daha şiddetli, kısa sürede; iri, kuvvetli dolu şeklinde düşmeye başladı. Belli bölgelerde şiddetli yağışların sıklığı, buna bağlı olarak da etkileri çok daha kuvvetli olmaya başladı." diye konuşmuştu.