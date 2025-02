Vitamin Deposu Kefal 200 Liradan Satışa Sunuluyor

Sinop'ta balıkçı ağlarına takılan kefal balık satıcılarını sevindirdi. Uzun bir süredir yüksek miktarda kefal avlayamayan balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla birlikte bolca kefal yakalamaya başladı. Balık satıcısı Güven Karabulut, kefalin deniz suyunun soğumasıyla ortaya çıktığını belirterek, "Kefal soğuk suyu çok seven bir balık deniz suyundaki soğuma kefalin ortaya çıkması için uygun bir ortam. Şükür balıkçılarımız güzel bir av ile döndüler. Şuan tezgahlarımızda kilosu 200-250 liradan satışa sunduk. Kefaller şu an da oldukça yağlı, içi temiz bu balık yol balığı dediğimiz bir balık. Yol balığının anlamı şu bu balık her zaman serin ve temiz sulara doğru hareket eder. Kirli suları asla bilmez. Bu yüzden bu balık her zaman temiz ve yağlı olur. Lezzetli bir balıktır her türlü pişirilir fakat ızgara da çok daha güzel olur" dedi.

