Yabancı Lojistik Şirketlerinin Türkiye Yatırımları Devam Ediyor

50,5 metre uzunluğundaki dev yelkenli, Türk hamamından jakuziye, asansörlü mutfaktan piyano salonuna kadar sunduğu sıra dışı donanımlarıyla dikkat çekti.

Okyanuslara açılacak



Monako'da satılacak

Teknenin öz sermaye ile yapıldığını vurgulayan Oğuz, "Yedi yıl önce başladık, tamamen kendi adımıza yaptık. 1,5 yıl dünya denizlerinde tanıtımını yapacağız. Bu kış Karayipler'e açılmayı, ardından sezon sonunda Monako Fuarı'nda satışa çıkarmayı planlıyoruz. Satış bedeli 20 ila 30 milyon euro arasında olacak. Daha önce yaptığımız dört teknenin kazancıyla bu projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.

Vira Haber