13. TAYK-Eker Olympos Regatta Yelken Festivali Boğaz Yarışı’nın Ardından Sona Erdi

Festivalin Yat Sınıfı etabının finalinde, 32 teknelik kalabalık bir filo yaklaşık 35 km’lik bir yol kat ederek mücadele etti. Boğaz’ın sert rüzgarları ve güçlü akıntılarına karşı yapılan zorlu yarışta “Büyük” kupayı; IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayarak ilk sırada yer alan “Fenerbahçe Doğuş” takımı kazandı. IRC3 ve IRC4 sınıflarında yarışan takımların genel klasman lideri ise MYSK– Gelner Sailing Team oldu.

Türkiye’nin en büyük yelken festivali 13. TAYK-Eker Olympos Regatta, 10 gün boyunca süren nefes kesici mücadelenin ardından İstanbul Boğazı’ndaki unutulmaz final etabıyla sona erdi. Yüzlerce yelkencinin ve teknenin katılımıyla 8-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşen festival; J70, J70 Match Race, Hareketli Salma ve IOM sınıflarındaki yarışların ardından heyecanla beklenen Yat Sınıfı etabı ile noktalandı.

Final gününde, İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde; Rumeli Hisarı’ndan Kanlıca’ya, Beykoz’dan Sarayburnu’na, Üsküdar’dan Moda’ya uzanan ve Boğaz’ın görkemli köprülerinin altından geçen 32 teknelik filo yaklaşık 35 kilometrelik zorlu parkuru tamamladı. Sert rüzgârlar ve güçlü akıntılarla dolu Boğaz’da verilen taktiksel mücadele, izleyenlere unutulmaz bir spor şöleni sundu. Boğaz’ın kıyılarında yelkenlilerin görkemli yolculuğunu izleme fırsatı bulan İstanbullular, hafta sonunu bambaşka bir heyecanla yaşadı.

Adrenalinin en yüksek olduğu Yat Sınıfı mücadelesinde “Büyük” kupayı, IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel klasmanında en çok puanı toplayarak zirvede yer alan Fenerbahçe Doğuş takımı kazandı. İkincilik derecesi Ant Yapı Team / Sensei takımının, üçüncülük ise Enka / Cheese IV ekibinin oldu. IRC3 ve IRC4 sınıflarında genel klasman liderliğini MYSK – Gelner Sailing Team elde ederken, ikinci sırada Ice Yachts – İstanbul Sailing Center / Alchera, üçüncü sırada ise Canias – İAS / Electron takımı yer aldı.

Yelken Festivali boyunca sert esen rüzgâr yelkencilerin en büyük sınavı oldu. Doğaya uyum sağlayan, rüzgâr geçişlerini en hızlı şekilde değerlendiren ve akıntılardan en iyi kaçan takımlar avantaj elde etti. Moda Deniz Kulübü’nde finiş yapan tekneler, İstanbul’un eşsiz manzaraları eşliğinde unutulmaz bir mücadeleye imza attı.

SONUÇLAR:

IRC0, IRC1 ve IRC2 sınıfları genel sıralama:

Doğuş / Fenerbahçe 1 Ant Yapı Team / Sensei Enka / Cheese IV Coca Cola İçecek / Das Borusan Racing / Çılgın Sigma 2 Gözalan / Alize M12 Akkök Holding / Cheese VIII Eker Sailing Team / Das Carina Zacapa Eker Yelken Takımı / Yayık Ayran Logo Yelken Takımı / Logo Eti / Alize M Eker 40 Tüpraş / Fenerbahçe 5 Garanti BBVA / Cheese V Beymen Club Sailing Team / Atlas Mediamarkt – İstanbul Sailing Center / Agent Borusan Racing / Evolution Mad Parfumeur / Mary MSI / Anything Goes

IRC3 ve IRC4 sınıfları genel sıralama:

MYSK Sailing Team – Gelner / MAYK Ice Yachts – İstanbul Sailing Center / Alchera Canias – İAS / Electron Shell / Alize Mare Legal Sailing Team / Alesta Yelken Ameera Sailing Team / Jerem Hitit – Gemini Sailing / Gemini Sahibinden.com – Gemini Sailing / Gemini III Sebago / Alize G 28 Brisa Yelken Takımı / Karya

“İstanbul Boğazı’nda harika bir yarış yapıldı”

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Can Giray, organizasyonun son gününü şu sözlerle değerlendirdi:

“Bugün İstanbul Boğazı etabımızı, yani Olympos Regatta yarışlarının Yat Sınıfı kısmını icra ettik. Maalesef ilk gün yani ayın 15’inde Çınarcık dönüş rotasındaki yarışımızı yapamadık. Çok rüzgâr vardı ve güvenlik limitlerinin üstündeydi. Aynı şekilde ertesi gün yapmamız gereken 3 ortak şamandıra yarışını da gerçekleştiremedik. Fakat bugün şeytanın bacağını kırdık ve İstanbul Boğazı’nda harika bir yarış yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, uluslararası bir ticari yol olan İstanbul Boğazı’nı resmi müracaatımız sayesinde çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Saat 11.00 ile 18.00 arasında Ulaştırma Bakanlığı’ndan özel izin aldık. 12.00’te Çırağan Sarayı önünden start verdik. 32 tekne şampiyonluk için oldukça stresliydi. İlk startta çok sayıda tekne hatalı çıkınca iptal ettik. İkinci startı 12.15’te Umman ceza bayrağı ile yaptık ve bu kez temiz bir start oldu. Beykoz ve Anadolu Hisarı’ndaki şamandıralardan dönüşler yapıldı, Dolmabahçe Sarayı ve Kız Kulesi önünden geçilerek Moda Deniz Kulübü’nde finiş tamamlandı. Nefis bir İstanbul manzarası eşliğinde geçen yarış, sportmence ve unutulmaz bir şekilde sona erdi.”

Canlı yayınlarla milyonlara ulaştı

Organizasyon, yalnızca İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de heyecan yarattı. Grafik ve 3D modellemelerini 2024 Paris Olimpiyatları açılışını hazırlayan ekibin yaptığı canlı yayınlarda çok sayıda kamera kullanıldı. Tekne içinden yapılan özel çekimler, ekiplerin yarış anındaki strateji, yoğun emek ve diyaloglarını gözler önüne serdi. İstanbul’un eşsiz manzaralarıyla bütünleşen bu yayınlar, yelken sporunun dinamizmini daha geniş kitlelere ulaştırırken genç izleyicilere de ilham verdi. 17 Ağustos’ta gerçekleştirilen organizasyonun son ve en uzun yarışında; Emre Köseoğlu, Arif Gürdenli ve Ceren Dağdelen’in yorumlarıyla ekran başındakiler de bu heyecana ortak oldu. Sporseverler; D-Smart Spor Smart kanalı, Eker Süt Ürünleri YouTube hesabı ve Tribün Dergi’nin X hesabı üzerinden yarışları canlı olarak takip etti.

