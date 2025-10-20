2. EfxINNOs Ortak Çalıştayı İstanbul'da Gerçekleşti

Beş tematik panel boyunca bakanlıklar, bölgesel kuruluşlar, belediyeler, akademi, özel özel sektör ve fon mekanizmaları; izleme teknolojilerinin ulusal/bölgesel politika döngülerine ve sektör operasyonlarına nasıl entegre edileceğini somut örneklerle değerlendirdi. TR/EN simültane çeviriyle yürütülen oturumlarda denizcilikte karar alma ve uygulama süreçlerinde ihtiyaç duyulan deniz ve kıyı izleme verileri ve ilgili yenilikçi izleme teknolojileri değerlendirildi. Yalnızca yeni sensörler ve platformlar değil, kurumlar ve sektörler arası “kullanılabilir ürün ve hizmet portföyleri” tanımlandı.

Gün boyu süren beş panelde; ulusal politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde izleme teknolojilerinin rolü; Karadeniz’de ortak politika omurgasına (Bükreş Sözleşmesi–BSIMAP, Ortak Denizcilik Gündemi, SRIA) uyum; gemi inşa, liman, gemi operasyonları, turizm, yetiştiricilik ve avcılık, yenilenebilir deniz enerjisi, maden–sondaj gibi sektörlerin izleme ihtiyaçları; ileri izleme–algılama çözümleri ve finansman/işbirliği mekanizmaları ele alındı. Tartışmalar, veri sürekliliği ve birlikte çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda “kullanım senaryosu–gösterge–teknoloji–finansman” zincirini aynı tabloda birleştirdi.

Karadeniz’de atılan bu adımlar, dünya ölçeğinde başarılı modellerle uyumlu bir çizgi izliyor: bölgesel deniz sözleşmeleri kapsamındaki açık veri standartları ve gösterge temelli değerlendirme yaklaşımları; kıyı ve okyanus gözlem sistemlerinin (ulusal–bölgesel) karar vericilere hazır ürünler sunması; Avrupa’da EMODnet–Copernicus eşgüdümünün oluşturduğu veri–ürün omurgası ve Okyanus On Yılı DITTO programının karar destek amaçlı dijital ikiz vizyonu ile hizalanıyor.

Çalıştay çıktıları, bölgede yenilikçi deniz izleme teknolojileri inovasyon ekosistemini ve 2026 EfxINNOs Hackathonlarını desteklemek üzere öncelikli kullanım senaryoları ve teknoloji alanları listesine dönüştürülerek kamuya ve paydaşlara duyurulacak. Ulusal Ar-Ge ve girişimcilik programları ile Interreg NEXT Karadeniz Havzası ve AB misyon/ortaklık çağrıları, uygulamanın ölçeklenmesinde başlıca araçlar olarak değerlendirilecek.

Açılış ve panel oturumlarında yapılan konuşmalardan seçmeler

“Deniz çayırları ve algler, Karadeniz’in mavi karbon omurgasıdır: karbonu yakalar, kıyı erozyonunu tamponlar, su kalitesini ve biyoçeşitliliği destekler. Mavi karbon tutma kapasitesini ölçüp yönettiğimizde; fırtına ve kıyı baskılarına dayanıklılığı artırır, su kalitesini iyileştirir, aynı zamanda denizcilik sektörlerinin operasyonel verimliliğini ve yatırım güvenini güçlendiririz. EfxINNOs, veriyi ‘rapor için’ değil ‘karar için’ üreten standardize bir çerçeveyle ulusal sorumlulukları bölgesel omurgaya bağlıyor ve uygulanabilir çözüm portföylerini hızla sahaya indiriyor.” — Prof. Dr. Yelda Aktan, EfxINNOs Türkiye Yürütücüsü, İstanbul Üniversitesi.

“Bugünkü çalıştay, Karadeniz’in deniz ve kıyı ekosistemleri, daha temiz bir çevre ve su kalitesi ile Mavi Ekonomi’nin büyümesine yönelik Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) programlarıyla tam bir uyum içindedir. Deniz ekosistemlerinin korunması, doğal kaynakların etkin yönetimi, iklim değişikliğine uyum ya da azaltım, atık yönetimi, biyolojik çeşitliliğin güçlendirilmesi ve kirliliğin azaltılması bizim için başlıca önceliklerdir. EfxINNOs ile gelecekte verimli bir iş birliği yürüteceğimize yürekten inanıyoruz. KEİ olarak bu somut programın uygulanmasını ve gelecekteki Karadeniz sınır ötesi iş birliği projelerini desteklemeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.” — BSEC Genel Sekreter Yardımcısı Dimitrios Rallis.

“EfxINNOs; microAUV/ROV’lar ve şamandıralarla ürettiği yüksek çözünürlüklü veriyi, harmonize işleme yöntemleri ve yapay zekâ destekli analizlerle karar-destek ürünlerine dönüştürüyor. İstanbul’daki çalıştay, bu teknik kapasitenin limanlar, gemi inşa ve operasyon, turizm, yetiştiricilik ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerin çok paydaşlı sürdürülebilir gelişim hedeflerine entegre edilmesi açısından önemli bir adım oldu. 2026’da düzenlenecek hackathonlar öncesinde, bölgedeki karar alma, uygulama ve sektör operasyonlarını destekleyecek yenilikçi deniz izleme teknolojileri ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik değerli çıktılar elde ettik.” - Prof. Dr. Georgios Sylaios, EfxINNOs Proje Koordinatörü, Trakya Demokritos Üniversitesi.

“İklim kaynaklı riskler, biyoçeşitlilik kayıpları ve kıyı baskılarına karşı Karadeniz’de veri temelli politika, teknolojik yenilik ve kapsayıcı yönetimi denizcilik sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünü artırma hedefiyle aynı zincirde buluşturmalıyız. ‘Denizci Millet, Denizci Ülke’ vizyonumuz doğrultusunda, çevreci bir yaklaşım ve sürekli gelişen hizmet anlayışıyla, üyelerimizin küresel sisteme uyumlu faaliyetlerini desteklerken ülke ekonomisine kalıcı katkı sağlamayı amaçlıyoruz. IMO ve AB düzenlemeleri çerçevesinde yeşil dönüşüm, emisyonların azaltılması, atık ve kirlilik yönetimi ile deniz ekosistemlerinin korunması önceliklerimiz arasındadır. Üniversiteler ve bölgesel paydaşlarla birlikte, şeffaf veri paylaşımı ve birlikte çalışabilir çözümler üzerinden karar süreçlerini hızlandırmaya, limanlardan gemi inşaya, taşımacılıktan turizm ve yetiştiriciliğe uzanan tüm sektörlerde verimliliği ve sürdürülebilir rekabetçiliği güçlendirmeye hazırız.” - Serdar Akdemir, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı