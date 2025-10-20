İstanbul11 °C

Marina, Bin 194 Yolcu Getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Marina" isimli yolcu gemisi, toplam bin 194 yolcu getirdi.

Marshall Adaları bayraklı 239 metre boyundaki, 32 metre genişliğindeki "Marina" adlı kruvaziyer sabah saatlerinde İzmir'in Dikili Limanı'ndan Bodrum'a geldi. 2012 yılında üretilen 66 bin 84 grostonluk gemide ağırlıklı olarak Amerikalı olmak üzere toplam bin 194 yolcu, 753 personel bulunuyor. Gemi, gece saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.

