30 Yıllık Tecrübe Genç Denizcilerle Buluşuyor: Mentörüm İDO Başladı

İDO’nun dört denizcilik fakültesiyle iş birliği içinde yürüttüğü proje kapsamında, 30–40 yıllık deneyime sahip kaptan ve başmühendisler üniversite öğrencilerine sahada mentörlük yapıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın paydaş olduğu projede, İDO’nun deneyimli uzun yol kaptanları ve başmühendisleri mentör olarak görev alıyor. Yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından hayata geçirilen proje, Türkiye’de sahada ve uzun soluklu mentörlük modeliyle uygulanması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Proje kapsamında mentörler altı ay süren kapsamlı bir mentörlük eğitimi alırken, mentee öğrenciler de özel eğitim programından geçti. Ardından 17’si kadın, 17’si erkek olmak üzere toplam 34 üniversite öğrencisiyle sahada mentörlük süreci başladı. Yaklaşık sekiz ay sürecek program kapsamında öğrenciler, Yenikapı–Yalova ve Pendik–Yalova hatlarında sefer yapan arabalı vapurlarda, deneyimli kaptanlar ve başmühendislerle birebir çalışma imkânı bulacak.

Türkiye’de Bir İlk

Mentörüm İDO projesiyle öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri, kariyer planlarını netleştirmeleri, liderlik ve takım çalışması becerilerini geliştirmeleri ve denizcilik mesleğinin gerçek saha dinamiklerini yerinde deneyimlemeleri hedefleniyor. Program, anlık karar alma ve müdahale gerektiren durumlarda tecrübenin önemini uygulamalı olarak gösteriyor.

Projenin lansmanı, 15 Ocak’ta İDO Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene üniversitelerin dekanları ve bölüm başkanları, mentör kaptan ve başmühendisler, projeye seçilen öğrenciler ile İDO yönetimi katıldı. Açılışta konuşan İDO İnsan Kaynakları Müdürü Nurullah Çalışır, “Kitabi bilginin sahada nasıl karşılık bulduğunu bu süreçte hep birlikte göreceğiz. Bu imkânı sunabilmekten büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan ise denizcilikte tecrübenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Toplu taşıma ve insan hayatı sorumluluğu olan bir iş yapıyoruz. Güvenliğin temelinde tecrübe yatıyor. Bu nedenle gençlerin, bu deneyimli denizcilerden alabilecekleri her bilgiyi almalarını çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eşitlikçi Yaklaşım Öne Çıkıyor

Mentörüm İDO, denizcilik sektöründe tecrübe aktarımının yanı sıra eşitlikçi yaklaşımıyla da dikkat çekiyor. Programda kadın ve erkek öğrencilerin eşit sayıda yer alması, denizcilikte kadınların daha görünür ve aktif rol almasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Programa katılan öğrenciler ise daha ilk görüşmelerden itibaren sahada olmanın farkını hissettiklerini belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.

İDO’nun öncülüğünde hayata geçirilen Mentörüm İDO projesi, denizcilik sektörünün bilgi birikimini yeni nesillere aktarırken, geleceğin denizcilerine sahada gerçek bir deneyim kazandırmayı hedefliyor.