Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz Görevinde 1 Yılı Tamamladı

Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerine hız vermek amacıyla enerji filosuna kattığı 7. nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki görevinde 1 yılı geride bıraktı. Mayıs ayında Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfeden gemi, halihazırda Karadeniz'de çalışmayı sürdürüyor.

12 bin metrede sondaj kabiliyeti



İlk görev yeri Akdeniz olan Abdülhamid Han, bu bölgedeki ilk sondajını 10 Ağustos 2022'de Yörükler-1 kuyusunda yaptı. Gemi, Akdeniz'de ayrıca Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetleri yürüttü.

Karadeniz'de 6 sondaj gerçekleştirdi

Daha sonra bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere Karadeniz'e geçen gemi, Karadeniz'deki ilk sondajını ise 9 Kasım 2024'te Amasra-4 kuyusunda gerçekleştirdi. Aradan geçen 1 yılda Abdülhamid Han, Amasra-4 kuyusunun yanı sıra Karadeniz'de Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28 ve Göktepe-3 kuyularında sondaj faaliyetlerini tamamladı. Abdülhamid Han, halihazırda Karadeniz'deki sondaj çalışmalarına devam ediyor.

75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptı

Abdülhamid Han, Karadeniz'deki 1 yıllık görevinde önemli bir doğal gaz keşfine de imza attı. Göktepe-3 kuyusunda bu yıl 27 Mart'ta çalışmaya başlayan Abdülhamid Han, 17 Mayıs 2025'te Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptı. Bu miktar ile Türkiye'deki konutların doğal gaz ihtiyacının yaklaşık 3,5 yıl boyunca karşılanabildiği, söz konusu doğal gaz keşfinin ekonomik değerinin ise 30 milyar dolar olduğu hesaplanıyor.

Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülkesi konumuna geldi

Envanterine kattığı iki yeni gemi ile sondaj gemisi sayısını 6'ya çıkaran Türkiye, dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip ülkesi konumuna geldi. Enerji filosunda bulunan Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri, halihazırda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda görev yapıyor. Milli enerji filosuna yeni eklenen 5'inci ve 6'ncı sondaj gemilerinden birinin Karadeniz'deki, diğerinin de Akdeniz'deki operasyonlarda kullanılması planlanıyor. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi yeni görevine Filyos'ta hazırlanırken Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Karadeniz'de kullanılıyor. Türkiye'nin enerji filosunda derin deniz sondaj ve sismik araştırma gemilerinin yanı sıra 11 destek gemisi, bir inşaat gemisi ve bir de yüzer üretim platformu bulunuyor.

