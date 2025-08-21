Akfen’in Desteklediği Hidroana Takımı Avrupa 9’uncusu Oldu

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin desteklediği Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ve hidrojen enerjili araç üreten Hidroana ekibi, Akfen Yenilenebilir Enerji sponsorluğunda katıldığı Shell Eco-marathon Europe 2025’te, ‘Prototip Hidrojen’ kategorisinde Avrupa 9.su oldu.

Sürdürülebilir ulaşım teknolojileri geliştiren genç yeteneklere desteğini sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin 2007 yılında kurulan ve 18 yıldır faaliyet gösteren hidrojen enerjili araç projesi “Hidroana”ya sponsor olarak, alternatif enerjili araçlar alanında Türkiye’nin öncü takımların gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

Hidrojen teknolojilerine odaklanan ve son dönemlerden hidrojen enerjisini önceliklendirerek çalışmalar yapan Akfen Yenilenebilir Enerji, AB destekli HYDROMOD Projesi ve Hidroana ekibine verdiği destek ile sürdürülebilir bir ulaşımın gelişimine katkı sağlıyor.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Multi-disipliner Mühendislik Fakültesi lisans öğrencilerinden oluşan, hidrojen ile araç üreten Hidroana ekibi, Akfen Yenilenebilir Enerji sponsorluğunda katıldıkları Shell – Eco Marathon’da Avrupa 9.su oldu.

Bu yıl 40’ıncısı düzenlenen, Polonya’nın Kamien Slaski pistinde gerçekleştirilen Avrupa’nın en prestijli alternatif enerjili araç yarışlarından biri olan Shell Eco-marathon Europe, kıtanın dört bir yanından gelen takımları bir araya getirdi. Yarışta iki farklı araç tipi - Urban ve Prototip - ve bunların altında hidrojen, batarya elektrik ve içten yanmalı olmak üzere üç ayrı kategori yer aldı. Hidroana ekibi, prototip hidrojen kategorisinde yarışarak Avrupa 9’uncusu oldu ve bu kategoride sıralamaya giren tek Türk takımı olma başarısını gösterdi. Türkiye’den toplam üç takımın katıldığı yarışta elde edilen bu derece, hem üniversite hem de ülke adına önemli bir gurur kaynağı oldu.

Tamamı gönüllü mühendislik öğrencilerinden oluşan Hidroana ekibi; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinden öğrencileri bir araya getirerek disiplinler arası bir çalışma ortamı yaratıyor. Ekip, bugüne kadar geliştirdiği hidrojen yakıtlı araçlarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hidrojen enerjisi, geleceğin ulaşım teknolojilerinde kilit rol oynayacak temiz bir enerji kaynağı. Hidroana gibi öncü ve vizyoner ekiplerin çalışmalarına destek vermek, hem genç mühendis adaylarının gelişimine katkı sağlıyor hem de Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecine ivme kazandırıyor. Bu başarı, gençlerimizin potansiyelinin ve ülkemizin mühendislik gücünün en somut göstergelerinden biridir.”

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ’DENHİDROJENDE ÖNCÜLÜK VİZYONU

Akfen Yenilenebilir Enerji, hidrojen teknolojilerini yalnızca desteklediği projelerle değil, yürüttüğü yenilikçi Ar-Ge çalışmalarıyla da önceliklendiriyor. Şirketin proje koordinatörlüğünü üstlendiği ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Mobil Hidrojen Dolum İstasyonu (HYDROMOD) Projesi, hidrojenin güvenli, esnek ve yaygın kullanımına yönelik modüler dolum istasyonları geliştirmeyi hedefliyor. Türkiye ve Güney Kore’den alanında uzman kuruluşların iş birliğiyle yürütülen bu proje, temiz mobilite altyapısının yaygınlaşmasına ve iklim nötrlüğü hedeflerine doğrudan katkı sunarken, Akfen Yenilenebilir Enerji’ye hidrojen ekosisteminde öncü bir rol kazandırıyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji, yenilikçi ve çevre dostu teknolojilerin gelişimine destek olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek. idroana ekibi ise kazandıkları bu başarı ile Türkiye’de hidrojen enerjili araç projelerinin öncüsü olarak, geleceğin ulaşım çözümlerine ilham vermeyi sürdürüyor.

Vira Haber