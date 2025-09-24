Alaplı'da Balık Tezgâhları Boş Kaldı

Özellikle Alaplı ve Karadeniz Ereğli’de vatandaşlar tezgâhlarda palamut, lüfer ve hamsi arasa da umduğunu bulamadı.

Balıkçılar, sert rüzgârlar nedeniyle teknelerin denize açılamadığını, bu yüzden tezgâhlarda balık çeşitliliğinin azaldığını belirtti. Fiyatların yükselmesi de vatandaşın balığa olan ilgisini düşürdü.

Alaplı balık pazarında palamudun adedi 400-500 TL, hamsi kilosu 200 TL, lüfer ise adedine göre 500 TL arasında satılıyor.



Alışveriş için pazara gelen Mehmet Kaya ise fiyatlardan şikâyet ederek şunları söyledi:

"Palamut almak istedik ama fiyatı çok yüksek. Eskiden ailecek soframıza rahatça giren balık, şimdi lüks oldu. Fırtınadan sonra ucuzlamasını bekliyoruz."

Balıkçı esnafı, fırtınanın ardından ağların dolacağı ve tezgâhların şenleneceği günleri sabırsızlıkla bekliyor.

Vira Haber