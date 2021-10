American Hospital The Bodrum Cup start aldı!

Yarışlara start veren kampana törenine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit, Bitci Teknoloji CEO’su Altan Tan, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve Bodrum’un önde gelenleri katıldı.

Yarış brifingi ve kampana töreninin ardından 19 Ekim günü Salı günü yarışlar başlıyor.

Bodrum’un ve ülkemizin geleneksel değerlerinden birine dönüşen ve tüm dünyaya gururla tanıtılan uluslararası yelken ve deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup’ta heyecanla beklenen kampana sesi geldi! Akdeniz’in en büyük yelken festivali olan The Bodrum Cup, American Hospital isim sponsorluğu, Bitci ana sponsorluğunda 33. yılında da mücadele dolu yarışlar, dostlukları pekiştiren konserler ve etkinliklerle başladı. Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum’da bir araya getiren festival bu yıl yelkenlerini yangın bölgelerinde açacak ve çeşitli etkinlikler ile bölgede ekonomik olarak zarar görmüş işletmelere destek olacak. Ayrıca bu bölgelerde yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için saygı gösterisinde bulunacak. 19 Ekim günü başlayacak yarışlar 23 Ekim’de Teoman’ın konseriyle sona erecek.

İsola Manzara Gardens, METT Hotel & Beach Resort Bodrum’da yarış ve basın brifinginin verildiği kampana törenine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Bodrum Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit, Bitci Teknoloji CEO’su Altan Tan, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Muğla Büyükşehir Belediye Ulaşım Daire Başkanı ve Muttaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tümer, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal katıldı. Geleneksel kampanayı ise festivalin temasında olduğu gibi #HepBeraber çaldılar.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise çiçeği burnunda bir kaymakam olduğunu hatırlatarak “Bu festival sizler için 33’üncü benim içinse ilk olacak. Güzel bir festival olacağına inanıyorum. Bodrum kaymakamı olarak burada bulunmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum ve Bodrumu çok seviyorum” dedi.

Muğla Milletvekili Suat Özcan, “The Bodrum Cup hem yerel hem ulusal hem de uluslararası bir özelliğe sahip. Birçok ülkeden yarışmacılar katılıyor. Hem ülke insanını rekabetçilik, kültür ve sporla bir araya getiriyor, hem de uluslararası anlamda ülkemizi tanıtıp temsil ediyor. Tüm bunlara aracılık yapan The Bodrum Cup ve ona destek veren tüm kuruluşlar ve Bodrum’un tüm paydaşları, çok değerli çok önemli ve değerli bir etkinliğe bu yıl da imza atıyor” dedikten sonra ekledi: “Yangınlar nedeniyle büyük bir acı ve kaygı yaşadık. Yaraların sarılması anlamında bu etkinliğin Çökertme’de yapılıyor olması hepimiz için çok önemli. Ülkemizin son yıllarda en çok ihtiyacı olan şey bu birliktelikler, birbirimize verdiğimiz destek, kenetlenme, hoşgörü ve sevgidir. The Bodrum Cup’ta bunların hepsi ve ayrıca tarih, sevgi saygı var” diyerek The Bodrum komitesine ve destek veren herkese teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ERA yelken kulübünü kurup çocukları optimist olarak yetiştiren, yerel ve uluslararası şampiyonlar çıkaran, Bodrum’da guletlerle başlayan Mavi Yolculuk kültürünü yelkenlere taşıyan The Bodrum Cupı ı kuran Erman Aras’a teşekkür ettikten sonra şöyle dedi: “Bu etkinlik herkesin kucaklayarak birlikte yaptığı bir etkinlik. Yerelin önemi her geçen gün daha da artıyor. Dünyada her yerde şu an sürdürülebilirlik, yeşil mutabakat ve yerelin güçlendirilmesi, yerel ürünlerin tekrar hayata geçirilmesi, sürdürülebilir tarım, kültür, sanat konuşuluyor. O yüzden bizler de Bodrum Cup’ı tüm bunların merkezinde görüyorum. Bodrum Cup sadece bir yarış değil aynı zamanda bir Bodrum kültürü. Bizler Bodrum’a katkı yapmaya gelen tüm yatırımcıları takdir ediyoruz.” Aras, rüzgârla denizle mücadele eden yarışçılara ve emek verenlere teşekkür ettikten sonra Bodrum-Milas kardeşliğine de vurgu yaptı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, toplantıya katılmaktan duyduğu heyecanı dile getirdikten sonra, “İyilik ve birliktelik temasıyla buradayız. Bu yaz acıları beraber yaşadık. O nedenle çökertme ayağı yarışa ilave edildi. Bu çok kadirşinas bir davranış. Bu da biz de bu organizasyonun bir parçası haline eldik ve bundan çok mutluyuz. Bodrum kardeş ilçemiz ve bu nedenle b organizasyonun içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra bizler de Milas Belediye ve Milas halkı olarak bu organizasyonda yer alacağımızdan, her türlü katkıyı da vereceğimizden hiçbir kuşkunuz olmasın” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti, yarışçılara başarılar diledi.

Törende söz alan Amerikan Hastanesi Başhekimi Yusuf Babayiğit, Amerikan Hospital The Bodrum Cup bir yarıştan çok daha fazlası, Erman Aras’ın 33 yıl önce yürekten bir aşkla diktiği tohum koskoca bir çınara dönüşen bu festival kimseyi rakip görmediği için rakipsiz bir organizasyon. Bodrumun özeti gibi. Bu festival pırıl pırıl bir gelecek için var. American Hospital The Bodrum Cup’ın ana sponsoru olmaktan şahsım ve kurumum adına gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi. Kazasız bir yarış organizasyonu olmasını dileyerek sözlerini bitirdi.

Bitci Teknoloji CEO’su Altan Tan Bitci Teknoloji’nin Bodrum’da kurulan bir değer olduğunu hatırlatarak “Sporu ve sporcuyu her anlamda destekliyoruz, tüm yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.

Isola Manzara Gardens, METT Hotel & Beach Resort Bodrum’un Türkiye temsilcisi İlker Yörükoğlu, “Bir bölgenin turistik alan olabilmesi için doğal güzellikler vazgeçilmezdir fakat diğerlerinden ayrılan bir konuma gelebilmesinde sivil inisiyatif çok önemli. Bu noktada dünyaca tanınan merkezlere baktığımızda her birinin bu doğal güzelliklerle bütünleşmiş bir kültür ve kimliği olduğunu görüyoruz. American Hospital The Bodrum Cup vermek istediği mesajla örtüşen çok doğru bir organizasyon. Bodrum için bir kimlik oluşturan bu organizasyonun içinde yer almak bizim için çok önemli. Biz Bodrum’a katma değer değer yaratabilme amacıyla ve çok büyük bir heyecanla bu organizasyona sponsor olma isteği duyduk. Beraber çok daha güzel işler yapabileceğimize inanıyorum” diyerek yarışçılara başarılar diledi.

The Bodrum Cup festivalini 33 yıldan bu yana sürdürmeyi başardıklarını ifade eden American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal şöyle devam etti:

“Bizler Bodrum’un itici gücü olma misyonunu üstlendik. Bodrum bir gemiyse, biz de o geminin pervanesiyiz dedik. The Bodrum Cup sarı yazın en görkemli gerçeğidir. Samimidir. Bireyseldir. Bodrum’un tüm güzelliklerinin 1 haftalık özetidir. Sosyal sorumluluğun bir aynasıdır. Tüm bu etkinliklerimizle Türkiye’nin tanıtımında önemli bir rol üstleniyoruz.”

American Hospital The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise Bodrum’un zamanla teknoloji değişip geliştikçe bu teknolojilerin tekne yapımına uyum sağlayacağı bir laboratuvara dönüştüğünü vurguladı ve şöyle devam etti. “Bu yıl yangın yaraları sarılırken örnek olacak bir organizasyonu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk çalışmalarımızın yanı sıra her yıl ekim ayında düzenlenen The Bodrum Cup sayesinde Bodrum’un her mevsim güzel olduğunu gösteriyoruz. Akdeniz’in en büyük yarışı olmak üzere yol çıktık, bunu başaracağız. Bu yıl, 19 yıl önce bir ilki gerçekleştirdiğimiz sevgi çemberi platformunun en güzellerinden birini yapacağız. Tıpkı o zaman olduğu gibi bu muhteşem resmi de tüm dünyaya büyük bir coşkuyla armağan edeceğiz.”

33. American Hospital The Bodrum Cup‘ta 5 muhteşem yarış etabı ve çeşitli etkinlikler, 150’den fazla tekneyi, 1.500’den fazla denizciyi ve 10.000’in üzerinde katılımcıyı bekliyor. Konser etkinliklerine canlı performanslarla katılacak olan Kerem Görsev ve Teoman unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.

American Hospital The Bodrum Cup’a bu yıl Türkiye’nin tanıtımında American Hospital, Bitci, Ağanlar, Mett Hotel and Beach Resort, Opet, Metro, Anadolu Sigorta, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, DoubleTree by Hilton Bodrum Marina Vista, goturkiye.com, %100Music, Manzara Isola Ristorante Italiano, Arvento Mobile Systems, Bakar Sigorta, Barboras Yachting, Bodrum Dans Kulübü, Cleopatra Ink., DE Yachting, Era Outdoor, Mandalin, Parkım Ayaz Hotel, Smart Outdoor, Sungulets, TBYA Yachting ve Era Bodrum Sailing Club sponsor olarak destek veriyor.

Festivale ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, TÜRSAB, Türkiye Yelken Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği ve Bodrum Otelciler Derneği destek veriyor.

American Hospital The Bodrum Cup‘ın bu seneki programı aşağıda yer alıyor:

18 Ekim 2021 l Pazartesi:

18:30 – Bitci Yarış ve Basın Brifingi (İsola Manzara Gardens, METT Hotel & Beach Resort Bodrum)

19:30 – Kampana Töreni ve Kokteyl (İsola Manzara Gardens, METT Hotel & Beach Resort Bodrum)

12:00 – 22:00 -İlhan Koman ile 100 yıl sergisi (Bodrum Belediyesi Artemisia Sergi Salonu)

19 Ekim 2021 l Salı

11:00 Bodrum – Bodrum Denizciler Derneği 50. Yıl Etabı ve İz Bırakanlar Çelenk Töreni | Mustafa Cengiz (Kıvırcık), Melih Geçgil, Mustafa Odabaşı, Erol Ağan

19:00 – Bodrum Denizciler Derneği 50. Yıl Kokteyli (Primetime Gemisi)

22:00– Müjde Kızılkan konseri (Mandalin)

20 Ekim 2021 l Çarşamba

11:00 – Bodrum – Çökertme Anadolu Sigorta Etabı

22:00 – 00:00 – Kumquat Aqua Party (Primetime)

21 Ekim 2021 l Perşembe

10:00 Çökertme – Çökertme Etabı Opet Etabı

09:00 – 16:00 – #HepBeraber İyilik Alanı (Çökertme Sahil)

16:30 – 17:00 #HepBeraber Anı Fotoğraf Çekimi (Çökertme Sahil)

17:00: Kerem Görsev Piyano Dinletisi (Arpabükü Koyu)

22:00 – 00:00 – Kumquat Aqua Party (Primetime)

*Tüm gün BDK “Yaratıcılığını Keşfet” Land Art Orman Yangınları

22 Ekim 2021 l Cuma

11:00 – Çökertme- Kissebükü Metro Etabı

18:00 – Konuşmacı Özlem Güsar-Kerim Sabuncuoğlu “Yaşanabilir bir dünya için sualtında mesajınız var (Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, Laguna Lounge Restorant)

22:00 – 00:00 – Kumquat Aqua Party (Primetime)

23 Ekim 2021 l Cumartesi

11:00 – Kissebükü – Bodrum Erol Ağan Etabı Etabı

20:00 Ödül Töreni (Ağanlar Tersanesi)

21:30 Teoman Konseri (Ağanlar Tersanesi)

Vira Haber