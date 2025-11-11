Antalya'da 2025 Yılında 19 Gemiye, 78 Milyon 214 Bin TL İdari Para Cezası Verildi

Gelişmiş teknolojiyle donatılan sistem sayesinde Antalya kıyılarında deniz kirliliği en aza indiriliyor, mavi bayraklı sahillerin temizliği korunuyor.EGDS ile 2025 yılı itibariyle 19 gemiye, 78 milyon 214 bin TL idari para cezası, sistem devreye alındığından itibaren ise 135 gemiye, 210 milyon 940 bin TL cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında olan Beşgöz Deresi ile Göynük Çayı arasında kalan yaklaşık 52 kilometrelik sahil bandı, EGDS ile 7 gün 24 saat boyunca elektronik olarak izleniyor. Sistem kapsamında konuşlandırılan ileri gece görüşlü PTZ ve termal kameralar sayesinde, gece ve gündüz fark etmeksizin deniz yüzeyinde oluşan en ufak kirlilik bile anlık olarak takip edilebiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından yönetilen merkezde görevli ekipler, sistemden gelen uyarıları değerlendirerek denizi kirleten gemilere anında müdahale ediyor.

Mavi bayraklı sahiller güvende

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü’nde tekniker olarak görev yapan Gül Çobanoğlu sistemin etkinliği hakkında şu bilgileri paylaştı: "22 farklı noktaya yerleştirdiğimiz yüksek çözünürlüklü 40x optik zoom özelliğine sahip PTZ ve termal kameralarla 7/24 denizlerimizi izliyoruz. EGDS ile 2025 yılı itibariyle 19 gemiye, 78 milyon 214 bin TL idari para cezası, sistem devreye alındığından itibaren ise 135 gemiye, 210 milyon 940 bin TL cezai işlem uygulanmıştır" dedi.

Sistemin asıl amacının ceza kesmek olmadığını belirten Çobanoğlu; kesilen cezalardan elde edilen gelirin Antalya için yürütülen çevre projelerinde değerlendirildiğini söyledi. Çobanoğlu, Elektronik Gemi Denetim Sistemi sayesinde deniz yüzeyinde atık boşaltımı yapan gemi sayısında da ciddi bir düşüş yaşandığını iletti.

