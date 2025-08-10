AREL 7 Gemisi Personelinden Haksız İthamlara Karşı Açıklama
Müvekkile ait AREL 7 gemisi, kaptanı ve personeli hakkında basında çıkan haberler üzerine, Donatan Şirket adına Memişoğlu Kurun Avukatlık Ortaklığı tarafından bir basın açıklaması yapıldı.
Açıklamada, öncelikli temenninin deniz kazasında kaybolan Halit Yukay’ın sağlıklı şekilde bulunarak ailesine kavuşması olduğu vurgulandı. Ancak, hukuki ve teknik altyapıya dayanmayan bazı demeçlerde gemi personelinin ifadelerinin çarpıtıldığı ve kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği belirtildi.
Şirket, personelin olayın aydınlatılması için adli makamlara tam bir şeffaflıkla bilgi verdiğini ve sürece destek olduğunu ifade etti. Henüz tüm delillerin toplanmadığı, bilirkişi raporlarının ise hazırlanma aşamasında olduğu hatırlatılarak, somut delillere dayanmadan yöneltilen ağır suçlamaların kabul edilmediği kamuoyuna duyuruldu.
