Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'na doğru

Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme’de bu sporun daha aktif hale gelmesi için geçen yıl ilk kez düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta bu yıl, yeni destekçileriyle daha da büyük, daha da coşkulu…

Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Çeşme Marina’nın geçen yıl çıktığı yolda bu yıl uluslararası yeni sponsor ve destekçilerle Çeşme-Sakız hattı yine şenlik havasına bürünecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YARIŞ

Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, “Çeşme olarak inanılmaz şanslı bir coğrafyadayız. Çeşme, sörf ve yelken için en iyi yerlerden biri, 5 marinası olan bir ilçe. Kendi marka değeri için de bu organizasyonun önemi çok büyük. Bu yıl katılımın daha da fazla olacağını düşünüyorum. Şimdiden geçen seneki tekne sayısı yakalanmış. Organizasyonun öncüsü olan sayın Bernard Arkas’a, katkı koyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

"ÇEŞME'NİN, MARKA ETKİNLİKLERLE DESTEKLENMESİ LAZIM"

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas “Yelken sporunu sevdirmek ve bu coğrafyada daha çok yapılmasını teşvik etmek istiyoruz. Yelken takımımız, yelken okullarımız, yarış organizasyonlarımız bunların hepsi bir zincirin halkaları. Arkas Sailing Team profesyonel bir takım, alyapıdan gençlerimiz yetişiyor ve bu sporcuların kendini geliştirip yabancı yarışçılarla buluşacakları zemini de oluşturuyoruz “ diyerek çıkış noktalarını anlatırken “Çeşme’nin marka etkinliklerle desteklenmesi lazım. Doğru zamanda doğru yerde yapılan projeler karşılığını buluyor. Her yıl artan yerli ve yabancı yelkencilerin katılımıyla sürdürülebilir ve geleneksel bir yarış haline gelmesini hedeflediğimiz Arkas Aegean Link Regatta’ya bu yıl uluslararası üç değerli marka daha destek veriyor. Geçen yılki başarılarımızla UBS gibi uluslararası bir markanın ve Huawei gibi bir teknoloji devinin dikkatini çektik. Umuyorum bu yıl da keyifli, bol rüzgarlı, eğlenceli bir yarış geçirirler“ dedi.

"BU YIL 50'Yİ RAHATLIKLA GEÇERİZ"

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise, “Sevgiyle yapılan bir iş ve mükemmel bir uyum içinde yapılıyor. Odağında sporcuyu mutlu etmek var. bunu Arkas Aegean Link Regatta’nın her adımında görebiliyorsunuz. Geçen yıl 43 ile başlayan tekne sayısı bu yıl daha da artacak. Diliyorum yurtdışındaki marka yarışlar gibi daha uzun yıllar devam eder” dedi.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan da “Arkas Aegean Link Regatta’ya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl erken kayıtlarda 43 tekneye ulaştık. Bu sayının 50’yi rahatlıkla aşacağını düşünüyoruz. Bu katılım bize mutluluk veriyor” diye konuştu.

"BU SENE DAHA TECRÜBELİYİZ"

EAYK Çeşme Marina Başkanı Akif Sezer ise konuşmasında “Bu sene daha tecrübeliyiz. Planlamayı iyi yapmak için kaydı çok önceden açtık. Herkes organizasyonu sahiplenerek yürütüyor. Ses getirmesinin ve başarısının altında bu var. Bu yıl yarışçı kimliği kuvvetli olan tekneler de artmaya başladı. Sakız’da bizi hasretle bekliyorlar. Tüm destekçilere teşekkür ediyorum ” dedi.

Ayrıca yarışa destek veren işletmelerden Before Sunset Beach&Resort adına konuşan Murat Öktem, “Çeşme aşığı herkes tarafından paylaşılan bu hayalin dönüştüğü böyle büyük bir organizasyona katkıda bulunmaktan, bu hayalin bir parçası olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

"HER YIL KATILIMIN ARTACAĞINA EMİNİZ"

Deniz Ticaret Odası izmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “Arkas Aegean Link Regatta turizme de katkısı olan bir organizasyon. Bugün attığımız her adım gelecek için önemli. Her geçen yıl katılımın katlanarak artacağına eminiz” diye konuştu.

Ege Medya Kurucusu Hasan Tütüncüoğlu ise, “Bir Çeşmeli olarak çocukluğumuzda en büyük etkinliğimiz yelken yapmaktı. Son yıllarda bunun oldukça azaldığını görüyorduk. Arkas Holding’in desteği ile geçen yıl birincisi yapılan Arkas Aegean Link Regatta’nın bu yıl daha da başarılı olacağına inanıyorum. Biz de Ege Medya olarak biz de elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.

İsviçre merkezli dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden olan UBS, yarışın Çeşme-Sakız etabına adını verdi. Dev teknoloji şirketi Huawei ve içecek markası King’in de desteklerini alan Arkas Aegean Link Regatta’nın medya destekçileri ise Hürriyet ve Ege Medya.

GÜNDÜZ MÜCADELE, GECE EĞLENCE

Arkas Aegean Link Regatta’da deniz tutkunları, yarışların ve Sakız turunun yanı sıra her gün Çeşme’de farklı bir mekanda yapılacak özel partilerle de keyiflerine keyif katacak, yarışın denizde, eğlencenin sahilde olduğunu gösterecekler. Yarışın son günü ise yarışçıları görkemli bir parti bekliyor. Çeşme’nin en güzel mekanlarından birinde, en güzide işletmelerden Before Sunset’te gerçekleştirilecek kapanış partisinde ödül töreni heyecanının yanı sıra katılımcılar usta müzisyen Ayhan Sicimoğlu’nun notalarıyla gecelerini unutulmaz kılacak.

Yarış Ilıca Körfezi’nden, Çeşme Merkezi’nden, Ovacık’taki plajlardan ve Sakız Adası’ndan izlenebilecek.

KUPA, YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Arkas Aegean Link Regatta’yı kazanan teknenin 1 yıl boyunca elinde bulundurduğu overall kupa, bir yıl sonraki yarışta yeni şampiyona veriliyor. Yarışı 5 yıl üst üste kazanan tekne ise kupanın daimi sahibi oluyor. Kupa geçen yılın birincisi Anything Dere Construction ekibinin müzesinde bir yıl kaldıktan sonra basın toplantısının sonunda düzenlenen törenle yarış komitesine teslim edildi. Geçen yıl Arkas’ın İzmir üniversiteleri arasında düzenlediği çalıştay sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Aksesuar Tasarımı Öğrencisi Yeliz Aydın tarafından tasarlanan Overall Kupa, zorlu mücadeleden geçen yelkenlilerin, akıntıyı ve rüzgarı yakalayarak rakiplerini geçip zafere yükselmesini temsil ediyor. Yelkenlileri izleyen insanların gözünden denizin, yelkenin, rüzgarın ahengini yansıtan ve aynı yelkenlinin zarif estetiğini gösteren kupa yeni sahibini bekliyor.

Vira Haber