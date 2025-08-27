Arkas Line, Hindistan Servisini ”İlk”lerle Güçlendiriyor

Aynı zamanda ICD Dadri’den Mundra’ya 86 reefer konteyneri ”double stack” blok tren taşıması şeklinde limana ulaştırarak önemli bir ilke imza attı.

India Med Service (IMS) hattında gemi sayısı 5’e çıkarılarak artan kapasite ile 10 günlük frekanstan haftalık servise geçildi. Hat, Ambarlı – Evyap – Aliağa – Mersin – Aqaba – Cidde – Nhava Sheva – Mundra – Cidde – Aqaba – İskenderiye – Ambarlı rotasında işlemeye devam ediyor. Bu sayede Akdeniz, Kızıldeniz ve Hindistan arasında güvenli ve hızlı bir lojistik alternatifi sağlanıyor.

IMS hattı yalnızca denizyolu taşımacılığı ile sınırlı kalmayıp, Hindistan’ın iç bölgelerinden limanlara ve limanlardan iç bölgelere trenle yük taşımacılığı sunuyor. Böylece lojistik zinciri limandan kapıya genişletilerek, müşterilere entegre ve zaman kazandıran çözümler sağlanıyor.

Hindistan’da Çift Katlı Reefer Taşımacılığı

Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk operasyonda, Martha A gemisine yüklenen Hindistan çıkışlı ihracat yükleri, ICD Dadri’den Mundra Limanı’na trenle taşındı. Operasyonda 86 adet 40’lık reefer konteyner, double stack formatında sevk edildi. Reefer konteynerler, sıcaklık kontrollü ürünlerin taşınması için özel tasarlanırken, double stack yöntemi bir vagon üzerinde iki konteynerin üst üste taşınmasına imkân tanıyor. Hindistan’da tek bir armatöre ait reefer konteynerlerden olusan double stack tren taşıması önemli bir kilometre taşı olarak kayda geçti.