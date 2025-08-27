Yelkenler TAYK 30 Ağustos BMW Borusan Otomotiv Kupası’nda Zafer İçin Açılıyor

Yarış, İstanbul Boğazı rotasında 30 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Zafer Bayramı’nın 103. yılında İstanbul Boğazı’nda gerçekleşecek bu özel yarış, IRC sınıfındaki yelkenlilere açık olacak. Aralarında Borusan Sailing Takımı’nın da yer aldığı yaklaşık 50 yelkenli, rüzgara karşı ustalıklarını sergileyerek kıyasıya mücadele edecek. Yarışa, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ithafen, “Destek Sınıfı” yelkenliler de katılabilecek.

Yarış, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 12:00’de İstanbul Boğazı’nda başlayacak ve Boğaz’ın gemi trafiğine kapalı özel bir dilimde gerçekleştirilecek. İSPARK – İstmarin koordinasyonunda, Beşiktaş ve Sarıyer Belediyeleri’nin katkılarıyla Arnavutköy Akıntıburnu ve Emirgan sahillerinde kurulacak seyir alanları sayesinde spor severler, Zafer Bayramı coşkusunu yaşarken, yelkenlileri yakından takip etme fırsatı bulacak.

Etkinlik süresince Setur Kalamış Marina’da düzenlenecek program kapsamında, söyleşiler, çeşitli etkinlikler ve Yuvam Dünya’nın öncülüğünde düzenlenecek atölyeler yer alacak. Geçtiğimiz yıl Yuvam Dünya Derneği ile birlikte hayata geçirilen I SEA CLIMATE CHANGE projesinin 1. yıl rapor paylaşımı ile İklim Değişirken Deniz, Rüzgâr ve Akıntılar söyleşisi yapılacak.

Yarışın ardından aynı akşam Setur Kalamış Marina’da gerçekleştirilecek ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupaları takdim edilecek.

Ziyaretçiler, etkinlik alanında sergilenecek BMW iX, Yeni BMW X3, BMW i5 Touring, BMW 1 Serisi, BMW 3 Serisi 50 Jahre Edition, Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé modellerini yakından inceleyebilecek. Katılımcılar ayrıca BMW iX, Yeni BMW X3 ve Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé modellerini test etme imkanı bulacak.

