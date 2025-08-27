Grimaldi Grubu’ndan Trieste Limanı Açıklaması: “Artan Rekabet, İtalya ve Avrupa İçin Bir Fırsattır”

Grimaldi Grubu yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Rekabet, piyasa verimliliğinin sağlanması ve uygun koşullarda ticaret imkânlarının oluşturulması açısından vazgeçilmezdir. Bu aynı zamanda nihai tüketicilerin mal ve hizmetleri en uygun şartlarda temin etmelerini sağlar. Teknoloji ve kapasite bakımından en gelişmiş gemilerini devreye alan bizim gibi bir operatörün pazara girişi, özellikle Trieste’ye ulaşan yüklerin büyük çoğunluğunun Orta Avrupa’ya yönelmesi dikkate alındığında, yalnızca Trieste Limanı’na değil, İtalya ve Avrupa’ya da önemli faydalar sağlamaktadır.”

“Bu nedenle, grubumuzun daha önce Trieste Limanı ile İstanbul/Marmara bölgesi arasında tekeli kırmaya yardımcı olduğu kabul edilmelidir. Alternative Roro, DFDS tarafından satın alındıktan sonra uzun süredir DFDS'nin bağımsız bir rakibi olmaktan çıkmıştır. Ulusoy ise yalnızca İstanbul’dan 600 km uzaklıktaki Çeşme bölgesinde hizmet vermekte olup gerçek bir rekabet unsuru olarak değerlendirilemez. Bu durumlar, Grimaldi’nin pazara girmesinden önce DFDS’nin Trieste’de hâkim konumda olduğunu göstermektedir.”

Grimaldi Grubu açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu hâkimiyet yalnızca Alternative Roro’nun piyasa değerinin çok üzerinde bir bedelle satın alınmasıyla değil, aynı zamanda dikey entegrasyon yoluyla da pekiştirilmiştir. DFDS, pazara giriş engelleri yaratmış, ayrıca Ekol gibi Türkiye’nin önde gelen lojistik ve taşımacılık şirketlerini yine yüksek bedellerle satın alarak bu şirketlerin Grimaldi ile çalışma kabiliyetini fiilen sınırlandırmıştır. Bu tür stratejiler, rekabetin piyasada serbestçe gelişmesini engellemektedir.”

“İtalya-Türkiye hatlarında gemilerin sayısının artmasına rağmen, pazar sadece %5 büyümüştür. Bu durum, DFDS'nin Trieste'de kendi terminali olmasına rağmen, kapasitesini tam olarak kullanmamayı tercih ettiğini ve rıhtım ve iskelelerin yeterince kullanılmadığını göstermektedir. Aynı zamanda DFDS, PLT terminaline gemi göndermeye devam ederek tıkanıklık ve tır kuyrukları yaratmakta; bu sorunlar bazen yanlışlıkla Grimaldi gemilerine atfedilmektedir.”

“Bu engellere rağmen, Grubumuz son aylarda DFDS'nin daha önce çok az rekabetin olduğu İtalya-İstanbul/Marmara pazarının yaklaşık %45'ini almayı başarmıştır. İşte mevcut tartışmanın gerçek sebebi budur.”

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Grimaldi Grubu, yalnızca en modern gemileri sayesinde pazara rekabetçi navlun imkânı sunmakla kalmamakta, aynı zamanda tüm sektör için verimlilik ve ölçek ekonomileri yaratmakta ve CO₂ emisyonlarını azaltmaktadır. ECO sınıfı gemilerimiz, taşınan birim başına %50’ye varan yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Bu sayede rakibimize kıyasla hem yüksek operasyonel verimlilik hem de rekabetçi maliyet avantajı elde etmekteyiz.”

“2024 yılında İtalya-Türkiye pazarına giriş yapan Grimaldi Grubu, aynı yıl içerisinde bu hatta %40 pazar payı elde ederek, daha önce DFDS’nin Trieste’deki kendi terminalinden yürütülen hacimleri devraldı. Bugün, kendi rıhtımları olmasına rağmen PLT Terminali’nin rıhtımlarını tercih ederek Napolili Gruba karşı haksız rekabet yaratmak, köklü ve saygın Danimarkalı bir gruptan beklenen bir tutum değildir. Ayrıca DFDS, 2025’in ilk yarısında finansal sonuçlarında 90 milyon euroluk bir gerileme yaşamış ve yaklaşık 1,3 milyar euro tutarında bir şerefiye değeri kaydetmiştir. Bu değer, mali yıl sonuna kadar değer düşüklüğü tespitine tabi tutulursa, yaklaşık 1 milyar euroluk bir zarara dönüşebilir.”







