Galataport İstanbul Zafer Bayramı’nı Kutluyor

Galataport İstanbul, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı keyifli etkinliklerle taçlandırıyor. Sabah saatlerinde başlayacak sportif faaliyetler, günün ilerleyen saatlerinde yerini İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) ile unutulmaz bir sergiye bırakacak. Dileyen misafirler, 07:15’te Doğuş Meydanı’nda sıra dışı antrenman grubu 7.15’in eğitmen Emre Apaydın tarafından düzenlenecek “bootcamp” dersine, 08:30’da da Doğuş Meydanı’ndan başlayacak Galataport İstanbul-Dolmabahçe rotasında No Reason Co. zafer koşusuna katılım sağlayabilecek. İKOD’un Radyo Voyage’ın günün ruhuna uygun müzikleriyle eşlik edeceği klasik araç sergisi ise 14:00’dan 18:00’a dek Doğuş Meydanı’nda tüm konukların ziyaretine sunularak Zafer Bayramı’nda görsel bir şölen yaşatacak. Sergide yer alan 25 araç arasında, 1959 yılında fabrikadan çıktığı orijinal boya rengini taşıyan 4 kapı direksiz Chevrolet Impala da bulunuyor. Eski şoförlerin, arka stop lambalarını Türkan Şoray’ın gözlerine benzettikleri için “Türkan Şoray gözlü” adını verdikleri nadide otomobil, serginin en dikkat çeken parçalarından biri olacak.

