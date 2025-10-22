Asyaport Türkiye’nin En Fazla Konteyner Elleçleyen Limanı Oldu

‎Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atılay Özay tarafından hazırlanan 2024 Denizcilik Sektör Raporu’na göre, Asyaport tek başına Türkiye genelindeki toplam konteyner elleçlemesinin yaklaşık yüzde 16’sını gerçekleştirdi.

‎

‎TÜRKLİM verilerine göre, 2024 yılı boyunca Türkiye genelinde toplam 13 milyon 529 bin 729 TEU konteyner elleçlenirken, bunun 2 milyon 98 bin 255 TEU’su Asyaport tarafından gerçekleştirildi. Bu rakam Asyaport’u Türkiye’nin en fazla konteyner elleçleyen limanı yaparken, dünya sıralamasında da 94. sıraya taşıdı.



‎Asyaport, transit taşımacılıkta da Türkiye’nin açık ara lideri oldu. Liman, 2024 yılında 1 milyon 166 bin 579 TEU’luk transit konteyner elleçlemesiyle Türkiye genelinde yapılan toplam transit taşımacılığın yüzde 44’ünü tek başına üstlendi. Ayrıca 283 bin 515 TEU kabotaj konteyner elleçlemesiyle bu alanda da Türkiye’de ilk sırada yer aldı.

‎

‎Günlük ortalama 5 bin 748 konteyner hareketiyle çalışan Asyaport, Tekirdağ ve Trakya bölgesinin lojistik merkezine dönüşmesinde önemli bir rol üstleniyor. Raporda, “Konteynerler ticaretin kanı, konteyner gemileri ticaretin damarları; Asyaport ise Türkiye’nin ticaret kalbidir” ifadelerine yer verildi.

