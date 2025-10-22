Nazlı Selek, Üçüncü Kez WISTA International Executive Committee’ye Seçildi

WISTA Türkiye önceki dönem başkanı ve NSN Law Firm kurucu ortağı Nazlı Selek, WISTA International Executive Committee (ExCo) üyeliğine üçüncü kez, iki yıllık bir dönem için yeniden seçilerek Türkiye’nin denizcilik sektöründeki görünürlüğüne önemli bir katkı sağladı.

WISTA Türkiye’nin küresel düzeydeki güçlü temsiliyeti uluslararası arenadaki başarılarla perçinlenirken İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen toplantıya WISTA Türkiye adeta çıkarma yaptı.

Barselona’daki toplantıya WISTA Türkiye’yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Atasoy, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melike Aysu Gürgan, Yönetim Kurulu Üyeleri Elif Kısabacak, İlknur Güven ve Ayşegül Görür’ün yanısıra toplamda 20 kişilik heyet katıldı.

WISTA International tarafından yapılan açıklamada, AGM öncesinde National WISTA Association (NWA) başkanları ve WISTA International ExCo’nun katılımıyla düzenlenen 2025 Presidents’ Roundtable Discussion toplantısında, geçtiğimiz 12 aylık faaliyetlerin değerlendirildiği, ulusal ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı ve WISTA International’ın gelecek dönem stratejisine katkı sağlandığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca WISTA’nın yeni kurumsal kimliği ve logosunun duyurusu da paylaşıldı.

