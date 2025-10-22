BIMCO Toplantısının Türkiye Temsilcisi Avukat Selçuk Esenyel Oldu

Avukat Esenyel, “Türkiye’nin BIMCO Sözleşmeler ve Belge Hazırlama Komitesi’nde temsil edilmesi, bu dönüşümün sadece takipçisi değil, şekillendirici aktörlerinden biri olmamızı sağlıyor” dedi.

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO)’nun üç ana komitesinden biri olan Sözleşmeler ve Belge Hazırlama Komitesi (Documentary Committee) periyodik olarak gerçekleştirdiği toplantılarının bir yenisini düzenledi. Farklı ülkelerden denizcilik sektörü temsilcilerinin üye olarak katılım sağladığı toplantı, bu yıl online olarak gerçekleştirildi. Komite üyeleri arasında Türkiye’den seçilen temsilci olarak Esenyel Partners Kurucu Ortağı Avukat Selçuk Esenyel katılım sağladı.

Toplantıda, halihazırda komitenin gündeminde bulunan denizcilik ve yenilenebilir enerji sektörlerine ilişkin çeşitli projeler detaylı biçimde ele alındı. Özellikle biyoyakıtlar ve karbon taşımacılığı konuları toplantının odak noktalarındandı. Karbon taşımacılığına yönelik bir sözleşme modeli olan CO₂TIME, komite üyeleri tarafından gözden geçirilerek değerlendirildi. Ayrıca, metanol yakıtlarla ilgili standartları içeren yeni bir düzenleme taslağı da üyelerin onayına sunuldu.

“Türkiye’nin temsil edilmesi, dönüşümün sadece takipçisi değil, şekillendirici aktörlerinden biri olmamızı sağlıyor”

Toplantıda Türkiye’yi temsil eden Selçuk Esenyel konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Biyoyakıtlar, karbon taşımacılığı ve alternatif yakıt standartlarına ilişkin çalışmalar, denizcilik sektörünün yeşil dönüşüm hedeflerinin merkezinde yer alıyor. Türkiye’nin BIMCO Sözleşmeler ve Belge Hazırlama Komitesi’nde temsil edilmesi, bu dönüşümün sadece takipçisi değil, şekillendirici aktörlerinden biri olmamızı sağlıyor. CO₂TIME ve metanol yakıt düzenlemeleri gibi yeni sözleşme modellerine teknik ve hukuki katkı sunmak ülkemiz adına büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağıdır.”

Sektörün gelişen ihtiyaçlarına uygun sözleşme standartlarının belirlenmesinde önemli bir rol üstlenen BIMCO Sözleşmeler ve Belge Hazırlama Komitesi, yeni toplantılarını önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirmeye devam edecek.