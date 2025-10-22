İstanbul’da ‘Tarihi’ Fuar: Yüzlerce Tekne Deniz Severlerle Buluşuyor

25 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında, İstanbul Ataköy Marina’da düzenlenecek olan ‘Bosphorus Boat Show’ Tekne, Tekne Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, denizcilik sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirecek. ED Fuarcılık tarafından Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği’nin (YATED) desteği ve YATED Fuarcılık iş birliği ile Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izniyle deniz üzerinde gerçekleştirilecek etkinlikte, 200’ün üzerinde firmanın katılımıyla 500’den fazla marka yer alacak. İstanbul’un dünya çapındaki bilinirliği ve eşsiz manzarasıyla uluslararası alanda büyük ilgi görmesi beklenen Bosphorus Boat Show’da 300’ün üzerinde tekne, 50 metreye kadar lüks yatlar ve yeni model teknelerin sunulmasıyla sektöre önemli bir ivme kazandırılması hedefleniyor. 40 bin ziyaretçinin beklendiği fuarda, son model tekneler de görücüye çıkacak.

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, Bosphorus Boat Show’un küresel marka olma yolunda önemli bir fırsat sunduğunu, fuarın yerli üreticilerin dünya sahnesine çıkmalarını sağlayarak ihracata yönelmelerinin hedeflendiğini belirtti. Sektörün istihdam yaratmada büyük potansiyele sahip olduğunu ve Türkiye’nin tekne üretiminde dünya çapında önemli bir noktaya ulaştığını ifade eden Bekiroğlu, Bosphorus Boat Show’u dünyanın en prestijli fuarlarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bekiroğlu, “Geçen yıla göre bu yıl deniz fuarında yaklaşık 150 katılımcı artışı var. Ataköy Marina bu konuda bize çok büyük destek verdi; altyapısını açtı, deneme seyirleri ve testler için alan sağladı. Böylece üreticiler teknelerini sergileyip yurt dışından gelen yatırımcılarla iş birliği yapabilecekler. Cumartesi günü başlayacak fuarın çok başarılı geçeceğine inanıyorum. 40 bin ziyaretçi hedefi az değil. Otopark, konaklama ve restoran gibi kolaylıklar sayesinde katılımcılar için konforlu bir ortam oluşturuldu. Uzun yıllar boyunca bu iş birliğini sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi.

Uluslararası Pazar Fırsatı

Fuarın sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek isteyenler için büyük bir fırsat olacağının altını çizen ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, “Bosphorus Boat Show, her ihtiyaca, zevke ve bütçeye uygun tekneleri ve zengin çeşitliliğiyle ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Bu büyük organizasyon, denizcilik dünyasında yeni bir bakış açısı getirecek.” dedi.

Bosphorus Boat Show’un İstanbul’un en prestijli bölgelerinden Ataköy Marina’da düzenlenecek olmasının büyük bir avantaj sunduğunu belirten Dilek Soydan, “Ataköy Marina, İstanbul’un dünya çapındaki bilinirliği ve eşsiz manzarasıyla fuarımız için mükemmel bir ev sahipliği yapacak. İstanbul, hem tarihi hem de modern yapısıyla küresel ölçekte dikkat çeken bir şehir. Bu muazzam atmosferde düzenleyeceğimiz fuar, sektördeki tüm profesyonellere ve deniz tutkunlarına eşsiz fırsatlar sunacak. Tekne ve yat sektörünün gelişimi için fuarların ne kadar önemli olduğunu biliyoruz; Bosphorus Boat Show, bu gelişimi hızlandıracak, sektörün

globaldeki gücünü pekiştirecek ve dünyadaki en büyük denizcilik fuarlarıyla rekabet edecek seviyeye ulaşacaktır. Bu organizasyon, katılımcılarımıza sadece yerel değil, uluslararası pazarlarda da ciddi fırsatlar yaratacak.” dedi.

Dünyanın Dört Bir Yanından Katılım

Bu yılki Bosphorus Boat Show’un Pendik’teki önceki başarılarının ardından Ataköy Marina’da yapılacak olmasının heyecan verici olduğunu vurgulayan ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz da, “Pendik’te gerçekleştirdiğimiz fuarlarla elde ettiğimiz başarıları Ataköy’de bir adım daha ileriye taşıyacağız. Bu yıl, denizcilik sektörünün önemli isimlerini, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla buluşturacağız. Bosphorus Boat Show, sadece yerel değil, uluslararası bir organizasyon haline gelerek sektördeki büyük rakipleriyle yarışacak. Etkinlik, bölgedeki ekonomik gelişmelere katkı sağlarken, İstanbul’un ve Türkiye’nin denizcilik sektöründeki prestijini artıracak. Katılımcılarımıza dünya çapında tanınma fırsatı sunacak ve sektördeki yenilikleri küresel ölçekte tanıtma imkânı verecektir.” diye konuştu.

Potansiyeli Dünyaya Tanıtacak

Ataköy Marina Genel Müdürü Artun Ertem, fuarın Türkiye deniz turizmine önemli katkı sağlayacağını belirterek, “Türkiye’nin ilk beş Altın Çıpa sahibi marinası olarak 1.100 yat kapasitemizle İstanbul’un denizcilik üssü konumundayız. 2017’de hizmete giren Megayat Marinamız ile ‘Super Yacht Ready’ ve ‘International Clean Marina’ unvanlarına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. ED Fuarcılık ve YATED iş birliğinde düzenlenen bu organizasyon, ülkemizin denizcilik potansiyelini dünyaya tanıtacak.” dedi. Türkiye’de yaklaşık 80 marina ve 30 bin bağlama kapasitesi bulunduğunu belirten Ertem, Avrupa ülkelerine kıyasla bu sayının artırılması gerektiğine dikkat çekti. “Marinalar sadece ticari işletmeler değil, denizcilik kültürünü yaşatan yaşam alanlarıdır. Ataköy Marina olarak güçlü altyapımız ve misafirperverliğimizle fuar boyunca en iyi ev sahipliğini yapacağız,” ifadelerini kullandı.