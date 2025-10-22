Ataköy Marina’dan Bosphorus Boat Show’a Özel Kampanyalar

İstanbul’un lider marinası Ataköy Marina, Bosphorus Boat Show kapsamında yat distribütörleri ve yeni yat sahipleri için özel avantajlarla dolu kampanyalar hazırladı.

Ataköy Marina’da düzenlenecek Bosphorus Boat Show fuarı, dünyanın en prestijli yat ve tekne markalarını, yenilikçi denizcilik teknolojilerini ve sektördeki profesyonelleri bir araya getirecek. Denizcilik sektörünün kalbinin atacağı fuar, mega yatlardan spor teknelerine, yelkenlilerden deniz ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede ürün ve markayı ziyaretçilerle buluşturacak.

Denizcilik Dünyasının Kalbi Ataköy Marina’da Atacak

İstanbul’un merkezinde, Avrupa ve Anadolu yakasından kolay ulaşım imkânı sunan Ataköy Marina, uluslararası standartlarda hizmet kalitesiyle Türkiye’nin en donanımlı mega yat marinalarından biri olarak öne çıkıyor. Sahip olduğu stratejik konum, modern altyapı ve sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle Ataköy Marina, denizcilik sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Bosphorus Boat Show’a Özel Ayrıcalıklı Kampanyalar

Ataköy Marina, yat distribütörleri ve yeni yat sahipleri için özel olarak hazırladığı avantajlı kampanyalarla dikkat çekiyor. Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 25 metre ve üzeri teknelerde 2 yıllık bağlama sözleşmeleri için mevcut %20 indirime ek olarak %10 Bosphorus Boat Show indirimi uygulanacak.

Yeni teknelere sahip olacak deniz tutkunları için hazırlanan Hayırlı Olsun Kampanyası’nda ise 45 m² ve üzeri 2025 model teknelerde mevcut %20 indirime ek %10 Bosphorus Boat Show indirimi sunuluyor.

Uzun vadeli marina konaklaması planlayan 11 metre ve üzeri tekne sahipleri için tasarlanan 3 Yıllık Bağlama Kampanyası ise ilk seneye özel %10 indirime ek %10 Bosphorus Boat Show indirimi ile öne çıkıyor. Peşin ödeme avantajıyla kur ve enflasyon koruması ile kontrat devir imkânı da bu özel fırsata dahil ediliyor. Uzun dönemli planlamada esneklik sunan bir diğer önemli detay ise kontrat devir imkanı. Bu sayede, bağlama süresi içinde olası değişiklikler durumunda mevcut sözleşmenin bir başka tekne sahibine devri mümkün hale geliyor. Bu özellik, marina bağlamasını aynı zamanda bir yatırım aracına dönüştürüyor.

Fuar Dönemine Özel Ek İndirim Fırsatı

Bosphorus Boat Show döneminde yapılacak satışlarda, Ataköy Marina’nın mevcut kampanyalarına ek olarak %10 Bosphorus Boat Show indirimi uygulanacak. Böylece fuar boyunca Ataköy Marina’yı tercih eden denizseverler, hem ayrıcalıklı hizmetlerden hem de avantajlı fiyatlardan yararlanma fırsatı bulacak. Kampanyalar yalnızca Ataköy Mega Yat Marina’da geçerli olacak.

Özel kampanyalarıyla deniz tutkusunu avantajlarla buluşturan Ataköy Marina, yeni yat sahiplerini ve sektör profesyonellerini 25 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında Bosphorus Boat Show’da buluşmaya davet ediyor.