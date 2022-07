Bakan Karaismailoğlu, 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin Açılışında Konuştu

Zirvenin açılışında konuşan Karaismailoğlu, geçen yıl gerçekleştirilen etkinlikte ortaya çıkan sonuçlardan bahsederek, söz konusu hususlar ile Mavi Vatan ve Kanal İstanbul Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğünde ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın yıl dönümünde gerçekleştirilen 2. Türkiye Denizcilik Zirvesi, Tersane İstanbul'da başladı.

Zirvenin açılışında konuşan Karaismailoğlu, geçen yıl gerçekleştirilen etkinlikte ortaya çıkan sonuçlardan bahsederek, söz konusu hususlar ile Mavi Vatan ve Kanal İstanbul ile alakalı stratejik konuların takipçisi olduklarını söyledi.

Bu yılki zirvenin detaylarını paylaşan Karaismailoğlu, etkinlik kapsamında "Türk denizcilik filosunun geliştirilmesi", "gemi insanı istihdamı", "lojistik odağında deniz yapıları altyapısı" ve "jeopolitik gelişmeler" konularıyla 4 ana oturumda bir araya geleceklerini, Türkiye ve dünya için vazgeçilmez olan denizlerle ilgili strateji, hedef ve çalışmaları masaya yatıracaklarını anlattı.

Karaismailoğlu, dünya ticaretinin fiziki olarak yüzde 90'ının, değer olarak ise yüzde 70'inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğine değinerek, düşük maliyet ve verimlilik avantajıyla deniz taşımacılığının sürdürülebilir ekonomik gelişim ve refah için öneminden bahsetti.

Deniz yolu taşımacılığının hava yoluna göre 22 kat, kara yoluna göre 7 kat, demir yoluna göre 3,5 kat daha ekonomik olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, deniz yoluyla yapılan yük hacminin son 50 yılda 20 kattan daha fazla büyüdüğünü bildirdi.

"2 bin dolarlık konteyner taşıma ücreti 10 bin doları aştı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kovid-19 nedeniyle deniz yolu taşımacılığında yaşanan problemlerden ve daralmadan bahsederek, navlun fiyatlarındaki artışa, boş konteyner bulunamamasına, ham madde tedarikindeki gecikmelere, liman ve elleçleme ücretleri ile ikinci el gemi fiyatlarında yaşanan artışlara değindi.

Çin'in Şangay limanından Hollanda Rotterdam'a 40'lık bir konteynerin bundan 2 yıl önce deniz yoluyla 2 bin dolara taşınırken şu anda bu rakamın 10 bin doları aştığını anlatan Karaismailoğlu, deniz lojistiğinde yaşanan dar boğazlarda yığılmaların sürdüğünü, Liman Tıkanıklığı endekslerinde tarihi zirvelerin görülmeye devam ettiğini vurguladı.

"Türkiye'nin uluslararası ticaretteki reddedilemez önemi her geçen gün artıyor"

Bakan Karaismailoğlu, üç kıtayı birbirine bağlayan önemli jeostratejik ve jeopolitik konumuyla Türkiye'nin sadece deniz taşımacılığı açısından değil, ulaşımın her modunda lojistik bir üs olmaya aday olduğunu belirterek, "Türkiye, 4 saatlik bir uçuş süresiyle, 1,6 milyar insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar GSMH ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin olduğu bir pazarım tam ortasında." diye konuştu.

Asya ile Avrupa kıtaları arasında en kısa, güvenli ve ekonomik uluslararası ulaşım koridoru olan "Orta Koridor"un anahtarı konumundaki Türkiye'nin uluslararası ticaretteki reddedilemez öneminin her geçen gün arttığını dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "Çin'den Avrupa'ya doğru yola çıkan bir tren, Orta Koridor ve Türkiye'yi tercih ederse 7 bin kilometrelik mesafeyi 12 günde kat ediyor. Aynı tren, Rusya Kuzey Ticaret Yolu'ndan giderse 10 bin kilometrelik yolu en az 20 günde geçebiliyor. Güney Koridoru kullandığında ise gemiyle Süveyş Kanalı üzerinden 20 bin kilometrelik yolu ancak 60 günde aşabiliyor. İşte bu nedenle Orta Koridor, şu an Asya ile Avrupa arasındaki en güvenli, en istikrarlı küresel lojistik koridordur. Bu ortam ulaşımın her modunda yaptığımız dev yatırımların sonucudur."

"Türkiye'den işletilen gemilerin Türk Bayrağı çekmeleri stratejik önemde"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, son 20 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek, bu süreçte hayata geçirdikleri dev projelerden bahsetti.

Bölünmüş yol ağında, hızlı tren hattında, demir yolu uzunluğunda, havalimanı ve uçuş noktalarında yaşanan artışlarla ilgili rakamları paylaşan Karaismailoğlu, denizclik sektöründe son 20 yılda çok önemli ilerlemeler kaydettiklerini, 149 olan liman sayısını 217'ye, 37 olan tersane sayısını ise 84'e çıkardıklarını anlattı.

Karaismailoğlu, ülke limanlarında elleçlenen yükün Kovid-19 döneminde dahi arttığını kaydederek, ilk 5 ayda Rusya-Ukrayna savaşına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yük elleçlemede yüzde 7,2'lik, konteynerda ise yüzde 3,2'lik artış yaşandığını anlattı.

Son 20 yılda denizcilik sektöründe hayata geçirilen destek ve teşvikleri anlatan Karaismailoğlu, "Ülke menfaatlerimizi etkileyen, Mavi Vatan'ımıza ilişkin her türlü haklı savunmalarımızda bir güç teşkil etmesi bakımından sahibi bir Türk olan ve fiilen de Türkiye'den işletilen gemilerin Türk bayrağı çekmeleri stratejik seviyede önem arz etmektedir. Bu noktada zirvede yapılacak oturumlar ile yabancı bayraktaki gemilerin Türk bayrağına geçişine ilişkin de yol haritası belirlenecektir." açıklamasında bulundu.

Denizcilik sektöründe 2053 hedefleri

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2053 hedeflerine değinerek, hazırladıkları plan kapsamında 30 yılda 198 milyar dolar yatırım öngördüklerini anımsattı.

Karaismailoğlu, "Denizcilik sektörümüze 2053 yılına kadar 21,6 milyar dolar yatırım gerçekleştireceğiz. Bu sayede 180 milyar dolar milli gelirimize katkı sunacağız. Üretime etkisi 320 milyar doları aşacak. 30 yıl boyunca istihdama katkısı ise 5 milyon kişi olacaktır. Kısaca 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızda Mavi Vatanımızın temeli, ulaşımdaki entegrasyonumuzun kilit noktası denizyollarına özel bir yer ayırdık." diye konuştu.

Bu kapsamda liman tesisi sayısının 217'den 255'e çıkarılacağını dile getiren Karaismailoğlu, limanlarda yüksek oranda yenilenebilir enerji kaynakların kullanılmasını sağlayacaklarını, otonom sistemlerle elleçleme verimliliği artıracaklarını, çok modlu ve kısa mesafeli deniz taşıma altyapısını geliştireceklerini anlattı.

Karaismailoğlu, "Yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da en önemli ulaşım projelerinden olan Kanal İstanbul ile Türkiye'nin deniz yolu taşımacılığındaki rolünü güçlendirecek, İstanbul Boğazı'nda seyir emniyetini artıracak ve boğazdaki gemi trafiğini azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Mavi Vatana tüm güçleriyle sahip çıktıklarını, Türk deniz ticareti filolarının büyümesi için bakanlık olarak her türlü kolaylığı sağladıklarını, ilgili paydaşların bu sürece destekleri için girişimlere devam ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Türkiye denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselterek denizcilik sektöründe dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacaktır." şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na astronomi ölçümlerinde kullanılmış tarihi bir ölçüm cihazı olan usturlab hediye edildi.

Vira Haber