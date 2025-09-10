Balık Av Sezonunun Başlaması ile Birlikte Su Ürünleri Denetimleri Sıklaştırıldı

Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla karaya çıkış noktalarında, perakende satış yerlerinde, hal ve nakil güzergâhlarında avlanan balıkların yasal boy sınırlarına uygun olup olmadığı denetleniyor. Nakledilen balık ve su ürünlerinin belgeleri incelenirken, usulsüz nakillerin önüne geçilmesi için kontroller yapıldı.

Ekipler, balıkçılara ve satıcılara sürdürülebilir balıkçılık, ekosistemin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir deniz mirası bırakılması konularında bilgilendirmelerde bulundu. Mevzuata aykırı durumların tespiti halinde ise gerekli idari yaptırımların uygulanacağı hatırlatıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan "Balıkçılığın her aşamasında; denizde, karada ve perakende satış yerlerinde denetimlerimiz aralıksız sürmektedir. Hedefimiz hem balıkçılarımızın emeğini korumak hem de vatandaşlarımızın güvenle tüketebileceği su ürünlerini temin etmektir" dedi.

Vira Haber