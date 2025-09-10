Çanakkale Boğazı’nda Makine Arızası Yapan Tekne Yedeklenerek Çekildi
Çanakkale Boğazı’nda Lapseki Dalyan önlerinde makine arızası yaşanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda Lapseki Dalyan önlerinde içinde 4 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki teknede makine arızası yaşandı. Tekne, içindeki 4 kişi ile beraber sürüklenmeye başladı. Tekne kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, emniyetli şekilde Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
