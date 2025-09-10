İstanbul28 °C

Marmaris Armella Koyunda Mahsur Kalan 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Armella koyunda mahsur kalan 16’sı çocuk toplam 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi Armella Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından 23 düzensiz göçmen (beraberinde 16 çocuk) kurtarıldı.

