Batman Çayı'nda 250 Metre Hayalet Ağ Bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Batman Çayında yasaklı yöntemlerle balık avlayanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda merkeze bağlı Balpınar beldesinde yürütülen devriye faaliyetinde, çay kenarındaki çalılıklara saklanmış sal tespit edildi. Salda yapılan kontrollerde kaçak yöntemlerle balık avlandığı belirlendi. Yapılan su altı aramasında suya salınmış yaklaşık 250 metre hayalet ağ sudan çıkarılırken, ağa takılan canlı balıklar yeniden doğal yaşam alanlarına salındı.

Ele geçirilen ağ tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Vira Haber