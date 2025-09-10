Akdenizli Balıkçılar 'Vira Bismillah' Demeye Hazırlanıyor

15 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecek olan Mersin'deki Akdenizli balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin tarımdan sanayiye üretimde önemli şehirlerinden olan Mersin 321 kilometrelik Akdeniz'e olan kıyısı ile dikkat çekiyor. Şehirde merkez ve ilçelerde bulunan barınaklardan denize açılan birçok balıkçı, tekneleri ile ekmeğini denizden çıkarıyor. Eğe ve Karadeniz'de 1 Eylül'de yasakların kalkmasıyla açılan yeni sezon ise Akdeniz'de 15 Eylül'de başlıyor. 15 Nisan'da başlayan 15 Eylül'de kalkacak olan av yasağının sona ermesine günler kala barınaklarında balıkçılar ise teknelerinin bakımlarını yaparak geçiriyor. Bakımları tamamlanan tekneler denize indirilirken, av malzemeleri hazırlanmaya da başlandı. Yeni ağlar örüp, eski ağlarını da tamir eden balıkçılar, açılacak sezonla birlikte ilk günlerin bereketli geçeceğini umduklarını söyledi.

Karaduvar'dan Erdemli Balıkçı Barınağına tekne bakımı için gelen İzzet Çelik," Sezonumuz 15 Eylül'de açılacak. Bakımlarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Teknelerimizin işini bitirip denize indirerek ağ bakımlarını yaparak sezona yetiştirmeye çalışıyoruz "dedi.



Balıkçılardan Fethi Kızıl ise ağ ve halat bakımlarını yaparak sezon hazırlıklarını sürdüklerini, bu sene bereketli olmasını umut ettiklerini söyledi.

