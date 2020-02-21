“Başka bir dünya yok”

Yelkenci’nin çöpten sanat eserlerine dönüşen çalışmalarını, kendi adını taşıyan hesabın yanı sıra Sailor Coast Design adlı sosyal medya hesabında da görmek mümkün. Serginin yetkili ve ilgililer başta olmak üzere asıl hedef kitlesi çocuklar. Kendini “Deniz Çöpçüsü” diye adlandıran Şinasi Yelkenci’nin hiç bir sanat eğitimi yok. Yirmi yıl önce denizlerden çöp toplayarak başladığı “temiz deniz” idealini yakalayabilmek için durmaksızın çalışıyor. Yelkenci’nin öncelikle amacı giderek telafisi imkansız hale gelen çevre kirliliği ve doğa katliamına dikkat çekmek. Yıllarca denize aşık, çevreye duyarlı gönüllülerle birlikte farklı sahillerde denizlerin çöplerini topluyor.

Şinasi bey, bize hikayenizden bahsedebilir misiniz, nasıl başladınız?

Denize ve doğaya saygılı bir insan olarak yaşamaya çalışan biriyim, yıllardır gittiğim sahillerde ve piknik alanlarında çevre temizliği yapıyordum, fakat topladığım atıklarla sanat yapmam 2013 yaz tatilinde başladı.

Çocuklarımın yaz tatilini aktif şekilde geçirmeleri için Çayırova Şişecam Yelken kulübünde su sporlarına başlattım, onlar denize çıktıklarında ben sahilde 3-4 saat bekliyordum. Bu zamanı değerlendirmek için sahildeki deniz kabuklarıyla çalışmalar yapmaya başladım. Denizi seven biri olarak çalışmalarıma devam ettim. Zaman içinde sahillere çok vuran plastik atıklara yöneldim ve bunların bir şekilde insanlara gösterilmesi için sabit çalışmalarla sergiler açmaya başladım.

Çevrenizden nasıl tepkiler aldınız ?

Sabit çalışmalar ve sergiler çoğaldıkça insanlardan olumlu tepkiler aldım. Benim için okul gibi hem öğrendim hem de insanlarla paylaştığım bir sosyal sorumluluk projesi oldu.

Deniz sizin için ne ifade ediyor?

Deniz benim tutkum, terapi alanım bu nedenle onu koruma gereği duyuyorum, her hafta sonu buluşuyoruz. Asıl işim ilaç sektöründe özel bir firmada işçi olarak çalışmak ama hafta sonları sahil temizliği de hobim oldu.

Eserlerinizi yaparken özellikle dikkat ettiğiniz bir husus var mı?

Yaptığım çalışmalarda mümkün olduğunca gündemi takip etmeye çalışıyorum. Mesela geçen yıl okyanuslardaki kirliliğe dikkat çekme ve korunmasıyla ilgili projeler gündemdeydi. Ben de bu projeye dikkat çekmek için 2019 yılı boyunca sahilden topladığım plastik atıklarla balık figürü çalıştım. CNR EXPO’ daki Boat Show’dan davet gelince balıkların finalini burada yapmayı uygun gördüm, bütün denizseverlerle birlikte...

Daha temiz bir ülke için yapılması gerekenler nelerdir?

Sağlığım ve gücüm yettiğince denizleri ve sahilleri temizlemeye devam edeceğim. Tabi ki temizlemek çözüm değil biliyorum, yaptığım çalışmalarla yani sanatın gücünü kullanarak insanların dikkatini bu konuya çekmek istiyorum. Özellikle çocukları hedefliyorum ki bizim yaptığımız hataları yapmasınlar çevreyle ve denizle ilgili.

Denizden Gelen ve çevreyi kirleten atıkların içinde en fazla miktarı plastik atıklar oluşturmakta ve yüzyıllar boyunca yok olmamaktadır. Bence yapılması gereken; ülkeler tarafından plastik üretiminin kontrol altına alınması ve alternatifi olan plastiklerin üretilip tüketilmemesi.

Yaklaşık 70 yıldır üretimde olan plastik malzemelerin %10 u bile geri dönüştürülememiş, başka bir açıdan %90’ ı doğada atık olarak bulunmaktadır. Denizden gelen bu plastikler direk denize dökülmenin yanında, yağmur, sel, rüzgâr gibi doğal sebeplerden dolayı da denize karışmakta doğal yaşamı ve geleceğimizi tehdit etmektedir. Okyanuslar ormanlar gibi oksijen kaynağımızdır ve her aldığımız iki nefesten birini üretirler. Bende bu sorumlulukla dünyanın geleceğine katkıda bulunmak ve çocuklarımıza ilham kaynağı olmak istiyorum.

Eserleriniz nerelerde yer aldı?

Sahillerden topladığım bu atıklarla yaptığım çalışmalar birçok yerde sergilendi, geçen sene(2019) Singapur Okyanus Festivalinde sergilenmek üzere bir balık istediler, gönderdim. Ayrıca sosyal medyada dünya çapında Splash Trash adında bir grubumuz var. Deniz çöpüyle sanat yapanların oluşturduğu bir grup. Bu grupta şu anda 46 ülkeden 230 sanatçı var, maalesef Türkiye’ den sadece ben gruptayım, umudumu yitirmeden çalışmaya ve üretmeye devam ediyorum.

İnsanlara ve çocuklara mesajım gelecek nesiller için bu dünyanın korunması, yaşayabileceğimiz başka bir yer yok.

Vira Haber