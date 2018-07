Beneteau Sailing Fest 27 Temmuz’da başlıyor

Bu yıl ilk kez düzenlenecek özel yelken festivali Beneteau Sailing Fest’e sadece 65 adet Beneteau yelkenli katılabilecek. Denizcilerin buluşma noktası Bodrum Yarımadası’nın en iyi marinalarından D-Marin Turgutreis’te üç gün boyunca marinanın içinde dört ayrı mekanda, üç farklı dalda, yedi farklı etkinlikle zenginleşen festivalde, akşamları da hareket hız kesmeden devam edecek.

Beneteau Sailing Fest, 27 Temmuz Cuma akşamı D-Marin Turgutreis’te skipper toplantısı ile başlayacak. 28 Temmuz Cumartesi günü sabah kahvaltısında buluşacak ekipler daha sonra birlikte yelken açıp, akşamüzeri sürpriz hediye çekilişlerinin olduğu ‘Mixology Party’de, Number One Türk FM DJ’lerinin en iyi ve en yeni müzikleri ile geç saatlere kadar eğlenmeye devam edecek. Katılımcılar, 29 Temmuz Pazar günü yine kahvaltı sonrası yelken seyrine çıkacak ve gün sonunda ödül törenin yapılacağı Tezmarin Party’de, Number One Türk FM DJ’leri ile unutulmaz bir final akşamı yaşayacak. Üç gün boyunca sürecek festival, SUP Yoga, SUP ve RIB (şişme bot) eğitimleri ve yarışlarıyla yelkenin yanında, karada da yelken severlere keyifli dakikalar yaşatacak.

Sadece Beneteau sahiplerine özel olan festival; Naviga, Honda Türkiye, Burgan Leasing, Burgan Bank, Columbia, Hugo Boss, Number One Türk FM, Bodrum Amerikan Hastanesi, Haute Board, Atelier Rebul, Bioderma ve Rebel Beans destekleriyle gerçekleşiyor.

Vira Haber