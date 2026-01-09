Beril M Akaryakıt Tankeri ADA 2 Tersanesi’nde Törenle Denize İndirildi

RINA klas kuralları altında inşa edilen tanker, 62,95 metre boyunda ve 10,60 metre genişliğinde olarak tasarlandı.

Petrol Ofisi bünyesinde bunker hizmeti vermesi planlanan Beril M, inşa sürecinde uygulanan yenilikçi çözümlerle sektöre farklı bir yaklaşım kazandırmayı hedefliyor. Yerli üretim oranı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken tanker, Türkiye’nin denizcilik ve gemi inşa kabiliyetine önemli katkı sunacak.

Vira Haber