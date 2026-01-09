İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Beril M Akaryakıt Tankeri ADA 2 Tersanesi’nde Törenle Denize İndirildi
Beril M Akaryakıt Tankeri ADA 2 Tersanesi’nde Törenle Denize İndirildi

Beril M Akaryakıt Tankeri ADA 2 Tersanesi’nde Törenle Denize İndirildi

Zeos Denizcilik tarafından %60 yerlilik oranıyla inşa ettirilen Beril M isimli 1.700 DWT kapasiteli akaryakıt tankeri, ADA 2 Tersanesi’nde düzenlenen törenle denize indirildi.

A+A-

RINA klas kuralları altında inşa edilen tanker, 62,95 metre boyunda ve 10,60 metre genişliğinde olarak tasarlandı.

Petrol Ofisi bünyesinde bunker hizmeti vermesi planlanan Beril M, inşa sürecinde uygulanan yenilikçi çözümlerle sektöre farklı bir yaklaşım kazandırmayı hedefliyor. Yerli üretim oranı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken tanker, Türkiye’nin denizcilik ve gemi inşa kabiliyetine önemli katkı sunacak.

uvm-2330.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 156 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , , , , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.