Bodrum Boat Show’un İlkine Görkemli Açılış

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın, Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ve Bodrum Belediye Başkanlığı ile MUTTAŞ Denizcilik A.Ş’nin destekleriyle bu yıl ilk kez düzenlediği Bodrum Boat Show Tekne, Tekne Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Eriş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Meclis Başkanı Başaran Bayrak, Oda Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Şube Başkanları, denizcilik sektörü temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve protokol üyeleri fuar alanını gezerek katılımcı firmalarla bir araya geldi. Tamer Kıran, tören öncesinde Oda standında Türkiye Cumhuriyeti Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan ve Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito’yu da ağırladı.

Yerli tekne üreticilerinin yanı sıra, dünya markalarının Türkiye distribütörleri, broker, charter, ekipman ve aksesuar firmalarının yer aldığı fuar, denizcilik sektörünü ulusal ve uluslararası düzeyde buluşturdu. Denizcilik endüstrisinde önemli bir buluşma noktası olmayı hedefleyen Bodrum Boat Show, 19 Ekim Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

