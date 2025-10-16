Esenyel Partners, BIMCO Toplantısında Türkiye’yi Temsil Etti

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO)’nun üç ana komitesinden biri olan Sözleşmeler ve Belge Hazırlama Komitesi (Documentary Committee), periyodik olarak gerçekleştirdiği toplantıların bir yenisini düzenledi. Bu yıl çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya, farklı ülkelerden denizcilik sektörü temsilcileri katıldı.

Türkiye’yi temsilen Esenyel Partners Kurucu Ortağı Av. Selçuk Esenyel de komite üyesi olarak toplantıda yer aldı. Toplantıda, denizcilik ve yenilenebilir enerji sektörlerine ilişkin güncel projeler detaylı biçimde ele alındı. Özellikle biyoyakıtlar (biofuels) ve karbon taşımacılığı (CO₂) konuları toplantının odak noktaları arasında yer aldı.

CO₂ taşımacılığına yönelik bir sözleşme modeli olan CO₂TIME, komite üyeleri tarafından değerlendirildi ve güncelleme önerileri tartışıldı. Ayrıca, metanol yakıt kullanımına ilişkin standartları içeren yeni bir düzenleme taslağı da üyelerin onayına sunuldu.

Sektörün gelişen ihtiyaçlarına uygun sözleşme ve belge standartlarının oluşturulmasında önemli bir rol üstlenen BIMCO Sözleşmeler ve Belge Hazırlama Komitesi, çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Vira Haber