KTÜ DUİM Mezunlar Derneği’nden Denizcilik Camiasına Dijital Platform

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği (KTÜ DUİM MD), denizcilik camiasını dijital ortamda buluşturacak yenilikçi bir mobil uygulamanın (iOS ve Android) kurulumu için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Yeni uygulama, yalnızca KTÜ DUİM mezunlarına değil; tüm denizcilik sektörüne açık olacak şekilde tasarlandı. Platformda mezunlar ve sektör profesyonelleri bilgi paylaşımı yapabilecek, sektörel etkinliklerden haberdar olabilecek ve kariyer fırsatlarına ulaşabilecek. Ayrıca dernek üyeleri için özel iletişim ve etkileşim alanları da yer alacak.

KTÜ DUİM MD Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Orhan Kasap yaptığı açıklamada, “Denizcilik sektörünün gelişen ihtiyaçlarına uygun olarak, hem mezunlarımız hem de tüm denizcilik camiası için güçlü bir dijital ağ oluşturmayı hedefliyoruz. Bu uygulama sayesinde iletişim daha kolay, bilgi paylaşımı daha hızlı ve dayanışma daha güçlü hale gelecek.” ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamanın 2025 yılı bitmeden, yılbaşından önce kullanıcıların hizmetine sunulması planlanıyor.

KTÜ DUİM Mezunlar Derneği, projeye katkı sunan Ana Sponsor, Gümüş Sponsor ve Bronz Sponsorlarına teşekkür ederek, Türk denizciliğine kalıcı bir dijital platform kazandırmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Vira Haber