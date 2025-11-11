Bozcada Açıklarında Denizde Hortum Oluştu

Çanakkale’de dün etkili olmaya başlayan sağanak yağışlar bugün de yer yer etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bozcada ilçesi açıklarında ise öğle saatlerinde denizde hortum oluştu. Vatandaşların endişelenmesine sebep olan hortum cep telefonu kamerasına yansıdıktan bir süre sonra kayboldu.

