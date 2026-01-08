Çanakkale Boğaz Hattında Feribot Seferleri Yeniden Başladı

Çanakkale'de saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye çıkan lodos fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor. Deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada fırtına nedeniyle geçici olarak durdurulan feribot seferlerinin tekrar başladığı bildirildi. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibarıyla; Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferler tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattı saatsiz olarak devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarından dolayı hatlarımızda rötarlar yaşanabilmektedir" denildi.

