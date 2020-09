Carnival Corporation'ın Gemileri Aliağa'da Sökülüyor

Carnival Corporation'ın emekli ettiği aşk gemilerinin sökümü Türkiye'de Aliağa Gemi Söküm Tesisi’nde parçalanıyor.

Pandemi ile emekli olan dünyanın dev kruvaziyer gemileri dünyanın en büyüğü olan Türkiye'deki Aliağa Gemi Söküm Tesisi’nde parçalanıyor.

Carnival Imagination, Türkiye'de parçalanmak için gelen ve hurdaya çıkarılan üçüncü Carnival kruvaziyer gemisi oldu. Dünyanın ünlü Carnival Cruises şirketinin Fantasy sınıfı yolcu gemisi Carnival Imagination Karayipler'den Türkiye'ye yaptığı son yolculuğunu tamamladı. Dev gemi Aliağa gemi söküm tesisinde ömrünün sonuna geldi.

Gemi, sınırlı mürettebatla Aliağa’ya geldi ve sökülmek üzere Carnival Fantasy'nin yanında karaya oturtuldu.

Carnival Imagination, Ağustos ayında Curacao'ya demirlendiğinde hakkında karar verilmişti. Bu süre zarfında geminin hurdaya çıkarıldığı bildirildi. Cruise Ship Tracker geminin bir sonraki varış noktasını hurdaya çıkarmanın gerçekleştiği İzmir, Türkiye olarak göstermesiyle olay ortaya çıktı. Bu arada Carnival 2021’e kadar seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, gemi yığınları hurdaya çıkarılacak ve malzemeler tıpkı kardeş gemileri gibi geri dönüştürülecek. İş pruvadan başlayacak ve işçiler gemiyi keserek yollarını alacaklar.

Carnival Imagination katıldı. Carnival Cruises’in hurdaya çıkardığı Carnival Fantasy, Carnival Inspiration, Monarch of theSeas ve Sovereign of the Seas son yolculuklarını Aliağa Gemi Söküm Tesisi’ne yaptılar. Bu kadar çok tarihi ve anısı olan gemiler için Aliağa’ya yaptıkları son yolculuk gerçekten çok üzücü bir manzara olarak görülüyor.

Carnival Corporation'ın dokuz markasından beş yolcu gemisinin daha atılacağını duyurmuştu. Şirket tarafından emekli edilen Aliağa'daki üç Fantasy sınıfı gemi dahil olmak üzere, toplam 18 yolcu gemisi parçalanmayı bekliyor.

Fantezi sınıfı gemilerin yaşlanma nedeniyle hurdaya çıkarıldığı bildirildi. Filodaki diğer gemilerin hurdaya çıkcrıldığı bildirilirken, tüm gözler şu anda İspanya'da Cadiz’de bulunan Carnival Fascination'da görülüyor. Şirketin harcamaları azaltmak için gemileri boşaltması ve bu benzeri görülmemiş krizde zaman kazanmak için nakit elde etmesi

Carnival Imagination , ilk kez 1995 yılında yapıldı ve operasyonların askıya alınmasından önce, gemi ABD'nin batı kıyısında faaliyet gösteriyordu. 70.367 gros ton ve çift kişilik 2.000'den fazla misafir kapasitesi ve 920 mürettebat üyesi bulunuyordu.

ALİAĞA GEMİ SÖKÜM TESİSLERİ, KRUVAZİYER LİMANİNA DÖNDÜ

Hayatın her alanında etkisini gösteren Korona virüs, su üstündeki yaşamı da olumsuz etkiledi. Virüs sonrası Aliağa Gemi Söküm Tesisleri adeta kruvaziyer limanına döndü.

Korona virüsün sadece karadaki hayatı değil su üstündeki yaşamı da olumsuz etkiledi. Birçok firma gemilerini söküme gönderdi.

Royal Caribbean şirketinin yan kuruluşu olan İspanyol kruvaziyer şirketi PullmanturCruise şirketi kapatırken filosundaki iki gemiyi Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’ne söküme yolladı. Bunun yanı sıra dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden biri olan Carnival Cruise filosundaki en yaşlı iki gemiyi Aliağa’ya söküme yolladı.

Geçtiğimiz ay içinde Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’ne gelen Monarch ve Sovereign gemilerinden sonra Carnival Fantasy ve Carnival Inspiration’da aynı akıbet ile Aliağa’ya geldi.

Yıllarca Kuşadası ve İstanbul’da gördüğümüz gemilerin su üstündeki vazifesine son vererek yan yana Aliağa’da söküm tesislerinde görmek üzüntü verici oldu. Kruvaziyer sektörü birkaç ülkede tekrar seferleri başlatmaya denemesine rağmen, hastalık tekrar gemilerde boy gösterdi. Kruvaziyer seferleri tekrar iptal edildi.

Ekonomik sebeplerden dolayı birçok firma gemilerine hurdaya çıkartmak zorunda kaldı. Bu gidişatla daha çok gemi turistik limanlarımızdan çok söküm için Aliağa’ya geleceğe benziyor.

